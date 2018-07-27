Ata Nejat Ertek, cilt sağlığı için kahve ve şekere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ata Nejat Ertek, “Yediğimiz yemekler, içtiğimiz içecekler cildimizin nasıl görüneceği üzerinde önemli bir role sahiptir. Cilt için zararlı olan besinleri tüketirseniz çabuk yaşlanan ve sağlıksız bir cilde sahip olmanız kaçınılmazdır. En büyük organımız olan cildimiz günlük hayatımız içinde onlarca farklı problemle karşı karşıya kalır ve yıpranmaya başlar. Cilde zarar veren birçok faktör söz konusudur. Bu faktörlerin için de bazı yiyecek ve içeceklerde vardır” dedi.

Günde 2-3 bardaktan daha fazla kahve tüketmenin vücutta mevcut olan kortizol düzeyini artırabildiğini ifade eden Dr. Ertek, “Yüksek kortizol (stres hormonu) yaşlanma hızını artırır ve cildi yine hızlı bir şekilde yıprandırır. Ayrıca kahve diüretik yönde etki göstermektedir. Bu sebeple vücudun susuz kalmasına sebep olmaktadır. Vücut susuz kaldığı zamanda ciltte kuruluğa ve cansızlığa sebep olur. Bu durumda da kuru olan cilt kırışıklıkların oluşmasını kolaylaştırır. Yine şeker cildin düşmanları arasında olan bir besindir. Cildin daha parlak ve sağlıklı bir yapıda olması için kandaki şeker miktarının sürekli kontrol altında tutulmasına özen gösterilmelidir. Şeker bağışıklık sistemini zayıflatırken bakterilere karşı savaşan antikorların üretimini baskılayabilir. Zayıflayan bağışıklık sistemi ciltte lekeler, sivilce ve aknelere yol açabilir. Yine şekerli içeceklerde cildin kurumasına neden olabilir. Bu nedenle cildin sıvı ihtiyacını su ile karşılamak en doğru seçenek olacaktır” şeklinde konuştu.