Cilt sağlığınız için bunlardan uzak durun!

Yediğiniz yemek, yaşadığınız olaylar ve alışkanlıklarınız bir bütün olarak cildinizde yer alırlar. Kısaca cildiniz görüntüsüyle, sizin hikayenizi anlatır. Bu nedenle siz ona iyi davranır, özen gösterirseniz; o da sizin hakkınızda güzel şeylerden bahseder” dedi.

“Cildinizin pürüzsüz ve kırışıklardan uzak yapısını korumak istiyorsanız, gece yatmadan önce cildinize uygun krem kullanmayı ihmal etmeyin” diyen Tezel, “Düzenli olarak kullanacağınız bir krem cildinizin nem oranını dengelemeye yardım eder, gerginliğini yapısının bozulmaması için esnek kalmasını sağlar. Güneş ışınları yaz aylarında dik açıyla etki ettiği için korunmak şart olsa da, kış aylarında zararlı etkileri devam etmektedir. Bu nedenle koruyucu kremleri kış aylarında da kullanmak cildi koruma açısından gereklidir. Cildin gergin dokusuna bir de çekici görünüm ekleyebilir, sağlıklı bir vücut da yanınıza kar kalmasını sağlayabilirsiniz. Spor yaparak, vücuttaki kaslara orantılı bir şekil verebilirsiniz. Buna ek olarak bol su tüketimi de son derece önemidir. Spor yaptığınız sırada kaybettiğini su miktarını karşılamadığını takdirde deride sarkmalar ve kurumalar görülebilir. İyi bir şey için çabalarken kötü bir sonuç elde etmeyi kimse istemez. Spor yapın, sağlıklı bir vücuda kavuşun ve su içmeyi kesinlikle unutmayın” diye konuştu.

Besin tüketiminin hayatımızın her alanında önemli bir yere sahip olacağını dile getiren Tezel açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu nedenle sağlıklı beslenmeye alışmak en kolay olanı. “Ama ben hayatım boyunca istediğimi yiyemeyecek miyim?” İstediğiniz yiyecekleri yine tüketebilirsiniz. Fakat bazı sınırlamalar koymanız gerekecek ve ne zaman tüketmeniz gerektiğini yine siz bileceksiniz. Unutmayın ki doğru şekilde bakarsanız vücudunuzu kimse sizden daha iyi tanıyamaz.”

Tezel, cildiniz için yararlı besinler hakkında şu tüyoları verdi; “ Patates, vücuttaki kalojen üretimini uyararak kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Gözenekleri kapalı olan ciltler için havuç tüketimi son derece iyi sonuçlar verir ve gözeneklerin tekrar açılmasına yardım eder. Yeşil yapraklı bitkiler DNA'ların onarılmasını sağlar. Badem, cildi güneş ışınlarından korumasının yanı sıra E vitamini ile vücudu besler. Ton balığı cildin sıkılaşmasını sağlar. Cildinizin her an parlaması için temiz ve nemli olması gerekir. Tozlu bir ayna bile karşısındakini net şekilde yansıtamaz. Vücudunuz da güzel bir yansımaya sahip olması için temiz olması gerekir. Derinlemesine temizlik için de düzenli cilt bakımlarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin.

CİLT SAĞLIĞINIZ İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKENLER

Her şeyden önce güzel bir cilde sahip olmak için sigara ve alkolde uzak durmak gerekir. Bu ikili cilt hücrelerinin yenilenmesini engeller.

Günün sonunda makyajını temizlemeden, kesinlikle günü bitirmeyin. Makyaj malzemeleriniz doğal ürünler olsa bile, cildinizin de üzerinde uzun süre durduğunda artık bir süre sonra ağırlık yapacaklarını unutmayın.

Düzensiz uyku, stres ve kötü beslenmeden kaçının. Eğer siz mutsuz ve sağlıksızsanız cildinizin sizden farklı olmasını beklemeyin.

Makyaj malzemelerinin steril olmasına özen gösterin. Makyaj yapmayı seven her kadın bunu yaptığına şüphe yok ama ufak bir hatırlatmadan kimseye zarar gelmez

Cildinizi sevin ve onu koruyun. Ama cildinizden de önce kendinizi sevin. Mutsuzluktan ve sağlıksız koşullardan uzak durun. Zaten siz mutluysanız vücudunuz da bu mutluluğun karşılığını verir.”