Belda Yurtseven Tüner, ciltte oluşan lekelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Belda Yurtseven Tüner, “Derideki leke problemleri gün geçtikçe daha fazla kişide artıyor. Güneş ışınları, sık sık radyosyona maruz kalmak ve daha pek çok neden cildimizde lekelere yol açıyor. Aynaya bakıldığında görmekten hoşlanmadığımız bir görüntüye sebep olan lekelerden Lavieen Thulium lazer ile kalıcı şekilde kurtulmak mümkün. Laviien İnatçı cilt lekelerine yeni bir çözüm Leke şikâyeti nedeni ile kliniklere başvuran hastaların birçoğu defalarca farklı tedaviler denemiş sonuç alamamış hastalardır. Hatta bu hastaların birçoğu tıbbi tedavilerin dışında birtakım aktarlarda, eczanelerde hazırlanan ne olduğunu bilmediği ilaçlar da çare aramıştır” dedi.

Her girişimin çoğu zaman daha kötü bir leke olarak geri dönmekte olduğunu ifade eden Tüner, “Artık lekeden kurtulamayacağını düşünen kişiler sadece onları kapatma yollarını aramaktadır. Oysa lekenin çözümü renkli makyaj malzemeleri ile kapatmak olmamalıdır. Etkin Sonuç için Laviien lazer Şimdiye kadar cilt lekeleri konusunda uygulanan tüm tedaviler lekeyi oluşturan melanin adını verdiğimiz boya hücrelerini patlatıp yok etmek üzerine planlanmıştır. Bu amaçla birçok lazersistemi, peeling sistemleri denenmiş fakat leke tedavisinde etkin bir sonuç sağlanamamıştır. Lavieen Thulium lazerin Farkı Lavieen Thulium lazer diğer tüm sistemlerden farklı bir mekanizma ile çalışmakta olup leke tedavileri içerisinde en yüz güldürücü sonuca sahip lazer sistemidir. Melanin pigmentinin olmaması gereken yerde gerektiğinden fazla toplanması ile oluşan leke ancak bu hücreleri bölgeden uzaklaştıracak makrofaj dediğimiz vücudumuzdaki çöpçü hücreleri uyararak olur” diye konuştu.

Lavieen melaninin biriktiği cilt tabakasında makrofaj hücreleri uyararak kendi bağışıklık sistemimizle lekeli hücrelerin temizlenmesini sağlayan etkili bir leke tedavinin lazer olduğunu kaydeden Tüner, “Tek Seansta Çözüm Uygulama çoğunlukla tek seans olup seans sonrası hastalar sadece iki saat süren bir kızarıklık hissetmektedir. Uygulamadan bir gün sonra çok rahat kapatıcı kremlerle hastalar sosyal hayatına devam ederken bir hafta sonrası sonuçlar görülmektedir. Tam etki ise 3hafta içerisinde ortaya çıkmaktadır.3 hafta sonrası lekelerde gözle görülür açılma hissedilirken ciltte parlaklık yenilenme ve ince kırışıklıklarda da azalma dikkati çekmektedir. Lavieentüm leke tedavileri içerisinde en etkin olanıdır. Tek seansta bu lekelerden kurtulmak isteyenler uygulama hakkında bilgi ve tedavi için merkezimize başvurabilir” açıklamalarında bulundu.