Ciyavul, 6. olağan genel kurulu öncesi yeniden aday olduğunu açıkladı

olağan genel kurul toplantısının 17 Kasım'da gerçekleştirileceğini, delege seçiminin ise 9-10-11 Ekim tarihleri arasında yapılacağı açıkladı.

Ciyavul yaptığı açıklamada, 6. Olağan Genel Kurulunda dava arkadaşlarının desteği ile yeniden aday olduğunu belirterek, “Bu yola çıkarken kişisel beklentilerden uzak, davaya olan inanmış ve adanmışlığımızla hizmet etmek için adayız. Bunun en güzel kanıtı bugüne kadar yaptığımız hayırlı hizmetlerdir. Daha yapacak çok işimizin var olduğunun şuuruyla Bismillah diyerek yeniden yola çıkmaya karar verdik.

Emeğin ve alın terinin en iyi bilindiği bir teşkilatta sürdürdüğüm Şube Başkanlığını, yine bu değerlerle yoğrulmuş üyelerimiz tarafından görevin bize verileceğinden şüphemiz yoktur. Birlikten, bir olmaktan yan yana gelen birleri oluşturarak daha güçlü olmaktan yana olan bir anlayışımızın olduğu, üyelerimize ve tüm çalışanlara hizmet anlayışından hareketle sendikal çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bizimle beraber hareket etmese de sendikamız adına bizden ayrı olarak yönetime aday çıkmış olan, mevcut yönetim kurulunda bulunan uzun yıllardır birlikte çalıştığım arkadaşlarımıza da başarılar temenni eder, kazananın sendikamız olmasını dilerim” diye konuştu.