Çocuğunuzun Myopisi ilerliyor mu?

Dr.Ümit Beden, “Myopi bir çoğumuzun hayatını olumsuz etkiliyor ve çocukluk yaşlarında, okul yıllarında başlıyor” dedi.

Myopisi olan birçok anne-baba çocuklarında da bu durumun gelişmesinden endişeli olduğunu ve genetik miras nedeni ile maalesef bu endişelerinde haklı olduğunu dile getiren Prof.Dr.Ümit Beden, “Bunun nedeni de myopinin sadece beraberinde getirdiği maddi külfet veya estetik sorun olmasından öte, ayrıca diğer bir çok göz hastalığına da yol açması gerçeğidir. Çocuğumuzda myopi başlaması durumunda maalesef lazer (tabi ki gözü buna uygun ise) ve kontakt lens yaşını bekleyene kadar yıllarca gözlükten başka bir seçeneğimiz de bulunmuyor. Bu durum hepimiz için rahatsız edici. Bunu yanında, daha çok rahatsız edici konu ise ortaya çıkan myopinin ilerlemesini durdurmak için seyirci kalıp bir şey yapamıyor oluşumuzdur. Ya da öyle olduğunu düşündüğümüzdür” dedi.

Myopinin ilerlemesini engellemek için denenmiş ve az veya çok faydası olduğu gösterilmiş bazı yöntemler mevcut olduğunu kaydeden Prof.Dr.Ümit Beden, “Burada bahsetmeye değecek yöntemler arasında atropin damlaları kullanımı, multifokal kontakt lens kullanımı, gece lensleri (ortokeratoloji) kullanımı ve progresif gözlük kullanımı sayılabilir. Atropin damlaları göz bebeğini büyüterek odaklama mekanizmasını gevşeten ilaçlardır. Göz muayenesinde kullanılan damlaların aksine etkisi uzundur. Bu damlanın myopi ilerlemesini azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Fakat bu etki genelde ilk yıldan sonra zayıflamaktadır. Farklı dozlarda kullanılan bu damlaların bazı yan etkileri ve bilinmeyen uzun dönem sonuçları nedeni ile doktorlar tarafından pek tercih edilmemektedir. Bu yan etkiler arasında yakın görüşünde bulanma, ışık rahatsızlığı sayılabilir.” diye konuştu.

Prof.Dr.Ümit Beden, gece lenslerinin (Ortokeratoloji) gece kullanılan ve uyanınca gözden çıkarılan, gaz geçirgen özel bir lens türü olduğunu ifade ederek, “Bu lensler kornea üzerindeki etkileri nedeni ile gündüz gözlük veya lens takmadan net görüş imkanı sağlamaktadır. Bu tedavi ile myopinin ilerlemesinin önemli ölçüde azaltılabildiğini biliyoruz. Gelişim çağında gözlük veya yumuşak kontakt lens kullanan çocukların myopi artış miktarları kullanmayanlara göre belirgin düşük sonuçlanmaktadır. Bu tedavinin atropin damlalarına göre yan etki açısından belirgin avantajları vardır ve etkisi kullanım süresince devam etmektedir. Multifokal kontakt lensler orta yaştan sonra yakın görüşünü desteklemek için kullanılan lenslerdir. Bu lenslerin de çocuklarda kullanımının myopi ilerlemesini azalttığını gösteren çalışmalar vardır. Fakat bu etki atropin ve gece lenslerine göre daha zayıftır. Progresif gözlük kullanımı da yine orta-ileri yaş hastalarda yakın ve uzak görüşünü aynı anda düzelten gözlükler olup çocuk hastalarda kullanıldığında myopinin ilerlemesini bir miktar durdurabildiği bilinmektedir. Bu gözlükler de tıpkı multifokal lensler gibi atropin ve gece lenslerin oranla daha zayıf bir etkiye sahiptir” açıklamalarında bulundu.

Yöntem her ne olursa olsun, etkili kontrol için en önemli kriterin myopiyi erken teşhis etmek olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Prof.Dr.Ümit Beden, “Unutulmamalıdır ki bu uygulamalar myopiyi iyileştirmemekte, sadece ilerleme hızını ve ulaşacağı son değeri azaltmaktadırlar. Bu nedenle anne-babasında veya kardeşlerinde myopi olan çocukların düzenli göz muayeneleri önemlidir” şeklinde konuştu.