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09 Ocak 2017 11:19

Çocuk Destek Merkezi’nde ‘’Rafa Bir Kitap da Sen Koy’ Projesi

Çocuk Destek Merkezi’nde ‘’Rafa Bir Kitap da Sen Koy’ Projesi

09 Ocak 2017 11:19

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Destek Merkezi’nde ‘’Rafa bir kitap da sen Koy’’ projesi hayata geçirildi.
Çocuk Destek Merkezi Müdürü Bekir Gezer, projenin amacının bakım ve koruma altında bulunan çocuklara rahat bir kitap okuma ortamı sağlanarak el birliğiyle çocuk kütüphanesi oluşturmak olduğunu söyledi.
İlgili kurumlardan kitap desteği beklediklerini belirten Gezer, ‘’ İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlar ile iletişime geçilerek kuruluş personellerinden kitap toplama kampanyamıza destek sağlayacağız. Ayrıca Mili Eğitim müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Üniversite öğrencilerinden projeye destek olmasını talep edeceğiz. Kütüphane için küçük el ilanlarını oluşturarak, Kütüphane kitaplık, halı, minder alımı sağlayacağız’ ’dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş ise projeyle kuruluşta kalan çocuklara ev ortamı sıcaklığında kitap okumasını sağlanacağını belirterek, projenin amacının kitabın hayatın her aşamasında yol gösterici olduğunu bildirmek olduğunu ifade etti.
Kitap okumanın önemine değinen İlbaş, ‘’Projemiz çocuklara faklı ufuklar açmak için oluşturulan özgün bir projedir’ dedi.



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