Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri Nagehan Çelik, Eda Kalın, Ayşenur Aydemir ,Tubanur Yavuz, Sedanur Başıbüyük, Elanur Akyol, ’Halkla İlişkiler Kampanyaları’ dersi kapsamında hazırladıkları ’Çocuk İstismarı’ konulu sosyal sorumluluk projesi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Polis Amca İlkokulu’nda ’Gölgesi Olma Geleceğimin’ sloganının yer aldığı 150 tane beyaz balon, 150 öğrenci ile birlikte gökyüzüne bırakıldı.

Yakutiye Kent Meydanına açılan stantta çocuklara promosyon ürünler ve bilgilendirici broşürlerde etkinlik çerçevesinde dağıtıldı.

Ayrıca seçilen pilot okullarda uzman psikolog ve avukat eşliğinde ailelere ve çocuklara eğitim semineri de düzenlendi.

Bu arada üç gün süren proje etkenliğine Sanat dünyasından tanınan Ünlü isimlerinde (Safa Tabur, Didem Özkavukçu, Özlem Turay, Hasan Yalnızoğlu, Tuğçe Özbey, Ravi İncigöz) destek verdiği çalışma için, oluşturulan kamu spotu semineri de görsel olarak izleyiciler ile buluşturuldu.

Bu arada Etkinliği gerçekleştiren Öğrenciler, bu projede kendilerine maddi ve manevi destek sağlayan sponsorlarına ve paydaşlarına teşekkürlerini sundular.