Çocuk sokağı projesi için son hazırlıklar

Aylık belediye meclis toplantısında gündeme oy birliği ile alınan kararda ilk etapta Aziziye ilçesi sınırları içinde uygun bir sokağın çocuk oyun sokağı olarak belirlenip projelendirilmesi için belediye yönetimine yetki verildi. Son günlerde ülke genelinde meydana gelen çocuk ölümlerinin bu kararda etkisi olduğu belirtildi. Cuma günü belediye meclisinde bu konunun önemi hakkında konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocuk güvenliğinin önemine değindi. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak çocukların güvenli ortamların oluşturulması için gereken tüm çalışmaların yapılacağını söyleyen Başkan Orhan, “Ülkemizde son günlerde çocuk kaçırılması, çocuk ölümleri milletimizde büyük üzüntüye sebep olmuş, toplumu infiale sevk etmiştir. Yerel yönetimler olarak çocuklarımızın güvenli bir ortamlar hazırlamak zorunluluğundayız” dedi.

OYUN SOKAĞI 7/24 TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Çocukların güvenli ortamda ailelerinin korkusu olmadan oyun oynayabilecekleri yerler hazırlanması amacıyla hazırlanan projede uygun sokakların belirlenerek oyun düzeneklerinin dahil edildiği ve tamamen çocukların güvenlik içinde bulunduğu sokaklar için atılan ilk adım önümüzdeki günlerde proje için düğmeye basılmış olacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu proje ile farklılık oluşturacaklarını söyledi. 7/24 trafiğe kapalı ve güvenlik kaygısı bulunmayacakları düşünülerek anne ve çocuklar için elzem olduğu bu projenin yaygınlaştırılmasının da düşünüleceğini anlatan Başkan Orhan, “Projenin veri sonuçlarına göre geliştirilen öneriler çerçevesinde yeni Çocuk Sokağı projelerinin Türkiye’de ve dünyada artması, çocuk dostu kentler için yerel yönetimlerin görevi olmalıdır. Projemizin karşılık bulması halinde tüm mahallelerimizde de devam ettirilmesini düşünüyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

İlk olarak ilçe sınırlarında ihtiyacın en fazla olduğu alanlarda uygun bir sokak düşünülerek yapılması amaçlanan sokakta çocuklar için her şey düşünüldü. Çocuk oyun düzenekleri, oyun merkezi, çocuk kütüphanesi gibi etkinliklerin planlandığı Çocuk oyun sokağında da güvenlik üst düzeyde olacak. Böylelikle ailelerin de çocukların güvenliği konusunda herhangi bir endişesi bulunmayacak. Başkan Orhan, geleceğin teminatı olan çocukların evlerine kapatılıp teknoloji kurbanı olmasından ziyade birbirleriyle daha iyi diyalogların oluşacağı sosyal ortamların oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

AZİZİYE’DE TÜM PARKLARA KAMERA SİSTEMİ

Temmuz ayı belediye meclisi toplantısında alınan kararla da ilçe sınırları içindeki tüm parkların 24 saat gözetimli kamera sisteminin oluşturulması içinde karar alındı. Alınan kararla 7 gün 24 saat boyunca çocuk oyun alanları her türlü tehlikeye karşı güvenlikli hale getirilecek. Son günlerde meydana gelen çocuk kaçırmaları ve sonrasında ortaya çıkan ölümler bu kararlarda etkili olduğunun altını çizen Başkan Orhan, “Güvenlik ekiplerinin tüm tedbirlerine rağmen ortaya çıkan bu korku ortamının yok olması için bizlerde elimizi taşın altına koyup tedbirlere katkı sağlamak durumundayız. Yeni parklar açıp çocuklarımızın oyun ortamlarının artırılması için çabalarımız yanında bu ortamların güvenli bir hale getirilmesi konusunda da çabalarımız sürecektir” diye konuştu.