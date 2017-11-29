Doç.Dr. Onur Okan Demirci, çocuklar da anlatım bozukluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.

Zi&On Psikiyatri Akademisin Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Sözel anlatım bozukluğu, kullanılan sözcük sayısının çok sınırlı olması, dilbilgisi yönünden zaman seçiminde hatalar yapma, sözcükleri anımsamakta veya gelişimine göre uygun uzunlukta ve karmaşıklıkta cümle kurmada zorluk çekme belirtileri vardır. Bu bozukluk, kişinin okul başarısını, mesleki başarısını, toplumsal iletişimini bozmaktadır” dedi.

Sözel anlatım bozukluğu belirtilerinin yanı sıra, sözcükleri, cümleleri veya uzamsal terimler gibi özgül birtakım sözcükleri anlamada güçlük çekme durumunun da görüldüğünü ifade eden Dr. Demirci, “Bu bozukluk okul başarısını, mesleki başarıyı veya toplumsal iletişimi bozmaktadır. Fonolojik Bozukluk, Yaşına göre, gelişimsel olarak çıkartması beklenen konuşma seslerini çıkartamama, yanlış sesler çıkartma, kullanma, söyleme, bir sesin yerine başka bir ses söyleme ("k" sesi kullanacaksa "t" sesinin kullanması gibi), veya sonraki sessiz harfin söylenmesi gibi atlamalar yapma durumudur. Bu bozukluk okul başarısını, mesleki beceri ve toplumsal iletişimi bozmaktadır” diye konuştu.

“Kekelemeye dikkat”

Kekelemenin konuşmanın olağan akıcılığında zamanlama örüntüsünde bozukluk olması durumu olduğunu kaydeden Dr. Demirci, “Ses ve hece yinelemeleri, sesleri uzatma, ünlemlemeler, sözcüklerin parçalanması (bir sözcük içinde ara vermeler) duyulabilir ya da sessiz bloklar (konuşma sırasında doldurulan ya da doldurulamayan ara vermeler), dolambaçlı yoldan konuşma (söylenmesi zor sözcüklerden kaçınmak için bu sözcüklerin yerine başka sözcükleri kullanma), sözcükleri aşırı bir fiziksel gerginlikle söyleme, tek heceli sözcük yinelemeleri şeklinde görülür. Bu bozukluk okul başarısını, mesleki başarıyı ve toplumsal iletişimi bozmaktadır” açıklamalarında bulundu.