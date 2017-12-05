Çocuklar da kahvaltı öğününe dikkat

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Kahvaltı vücuda ihtiyacı olan enerjiyi yeniden kazandırmak için harika bir yoldur. Kahvaltı yapan çocuklar genel olarak daha sağlıklı yeme davranışı içindedirler ve fiziksel aktivitelere katılma olasılıkları daha yüksektir. Bu iki davranış eğilimi de sağlıklı bir kiloyu korumak için gereklidir. Kahvaltıyı atlayan çocuklar yorgun, huzursuz ve sinirli hisseder. 8-12 saat süren uyku sonunda sabah vücuda yeniden gerekli yakıtı sağlamak için kahvaltı yapılması önemlidir. En azından küçük bir sabah öğünü alınmazsa 9.00-10.00 saatleri arasında ruh halleri etkilenir ve enerjileri düşer” dedi.

Kahvaltının çocukların kilo kontrolünü sağlamaya da yardımcı olduğunu ifade eden Yıldırım, “Vücut besinlerdeki yakıtı enerjiye dönüştürerek metabolizmayı çalıştırmaya başlar. Metabolizma hareketlendikçe vücut kalori yakımına başlar. Kahvaltı yapmayanlar gün içinde daha fazla yeme eğilimine girerler ve fazla kilolu olma olasılıkları daha yüksektir. Kahvaltıyı atlayanlarda öğleden önce açlıktan ölme hissi, yüksek kalorili besinlerle atıştırma ihtiyacı veya öğle yemeğinde fazla yemek sık karşılaşılan durumlardır” diye konuştu.

Çocukların her gün kahvaltı yapmasının önemli olduğu gibi kahvaltı da seçtikleri besinlerin neler olduğu da oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu kaydeden Yıldırım, “Tam tahıllar, lif ve proteinden zengin kahvaltılar öncelikli olarak tercih edilmelidir. Okulda öğrenimini arttırmak için çocuğun dikkat süresinin, konsantrasyonunun ve hafızasının gelişimine destek olmak amacıyla az oranda eklenmiş şekerler de kahvaltıya eklenebilir. Kahvaltı yapan çocuklar daha fazla lif, kalsiyum ve diğer besin öğelerini alırlar aynı zamanda kilolarını kontrol altında tutma, daha düşük kan kolesterol seviyeleri, okula daha az devamsızlık yapma ve açlık ile ilişkili mide şikayetleri nedeniyle daha az okul hemşiresine uğrama eğilimindedirler. Çocuğunuza her sabah tam tahıllı waffle, taze meyve ve az yağlı süt sunabilmek harika olurdu. Ancak zaman zaman sabahleyin acele içinde hem kendinizi hem de çocuğunuzu hazır etmek sağlıklı bir kahvaltı yapmaya imkan tanımayabilir. Birkaç pratik öneri ile acele ediyor bile olsanız çocuğunuz evden çıkmadan iyi bir kahvaltı yapabilir. Mutfağınızı sağlıklı kahvaltı seçenekleri ile stoklayın. Akşamdan sabah kullanılacakları ( tabaklar, kaplar, kesilecek meyveler vb.) hazır edin. Herkesi 10 dk öncesinden kaldırın. Kahvaltıyı planlama ve hazırlamada çocukların yardımcı olmasına izin verin. Hemen alıp çıkılabilecek alternatifleri el altında bulundurun. ( taze meyve, bireysel kutularda gevrekler, peynir dilimleri, yoğurt veya smoothie (muz, çilek, yoğurt ve fıstık ezmesi ile hazırlanabilir) , karışık kuruyemiş vb.)” açıklamalarında bulundu.

“Kızartılmış hamur işlerinin besleyici değeri yok”

Çocuklar sabah aç değil ise bir süre sonra arabada, otobüste, okula yürürken veya ders aralarında yiyebileceği bir kahvaltıyı mutlaka yanında götürmesini sağlanması konusunda ailelere uyarılar da bulunan Yıldırım, “Taze meyve, kahvaltılık gevrekler, fındık, yarım fıstık ezmeli, muzlu sandviç gibi hem besleyici ve yapımı kolay hem de çocuklar için taşınabilir ve lezzetli alternatifler değerlendirilebilir. Bazı okullarda kahvaltı veriliyor olabilir, sağlıklı seçimler yapabilmeleri için menüleri gözden geçirmekte de fayda vardır. Kızartılmış hamur işleri ve çocuklar için cazip olan taşınabilir bazı kahvaltılık barların besleyici değerleri yoktur. Yağ, şeker ve kalori içerikleri yüksektir. Alışveriş sepetine bu ürünleri atmadan önce mutlaka besin etiketlerini okuyun. Ayrıca çocuklara çikolata, tatlı ve gazlı içecek vermeyin. Kan şekerlerini hızlı yükseltip hızlı düşürürler bu da çocukları hem enerjisiz bırakır hem de huysuzlandırır” şeklinde konuştu.