Çocuklar Sağlıklı Yaşam Şenliği’nde doyasıya eğlendi

Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesinin önüne geçebilmek amacıyla Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinliklerle hareketli yaşamın önemine vurgu yapıldı.

Fiziksel hareketsizliğin dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlendiğine dikkat çeken yetkililer, toplumda obezite (aşırı şişmanlık), kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon (yüksek tansiyon), diyabet (şeker), osteoporoz (kemik erimesi) gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğunun da altını çizdiler.

Fiziksel aktivite ile ilgili özel gün ve haftaların etkin olarak kutlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Yenişehir’deki Forum AVM’de düzenlenen etkinlikte, çocuklara hareketli yaşamın etkileri anlatıldı ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendi.

Fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapmak için düzenlenen “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinliklerine İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Özgür Çelebi ile sağlık yöneticileri katıldı.

Şenlikte stantlar açıldı, vatandaşlara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, boy-kilo, tansiyon ve şeker, karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Ölçüm sonuçları riskli çıkan vatandaşlara hekim, diyetisyen, ebe ve hemşireler tarafından gerekli bilgilendirilmeler yapılarak, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Karaçoban’dan gelen çocuklara sağlıklı yaşam önerileri anlatıldı.

Karaçoban ilçesi Yunus Emre İlkokulu’ndan davet edilen öğrencilere şehrin tarihi ve turistik mekânları gezdirildi, sinemaya gönderildi ve sağlık okuryazarlığını arttırmak amacıyla tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık personeli tarafından kendilerine eğitimler verildi. Erzurum Spor Lisesi’nden öğrencilerin katılımıyla jimnastik gösterileri düzenlenerek Karaçobanlı çocuklarla halat çekme ve çuvalla zıplama yarışmaları düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, sağlıklı yaşam etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Mahmut Uçar, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin yaşam boyu sürdürülmesinin herkese, her yerde, her zaman yararlı olabileceği mesajının daha geniş kitlelere yayılması için çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi.