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24 Kasım 2017 12:02

Çocuklardan asker ağabeylerine çay ve meyve ikramı

Erzurum’un Aşkale ilçe merkezinde gerçekleştirilen bir toplantıya İlçe Jandarma Komutanlarını getiren askerler, araç başında bekledikleri esnada mahalle çocuklarından büyük ilgi gördü.

Çocuklardan asker ağabeylerine çay ve meyve ikramı

24 Kasım 2017 12:02


Havanın soğuk olmasından dolayı çocuklar, asker ağabeylerine önce çay sonrasında da evlerinde kendi elleriyle hazırladıkları meyveleri ikram etti. Kendilerinin de ileride bu kutsal görevi seve seve yapacaklarını belirten çocuklar, "Şu anda bizlerin vatanımızda, memleketimizde ve evlerimizde rahat rahat korkmadan güven içinde yaşıyorsak bu asker ağabeylerimiz sayesinde. Allah nasip ederse bizler de sıramız geldiğinde bu kutsal görevi seve seve yapacağız. Anne, babamız bizlere asker ocağı demek peygamber ocağı demek olduğunu her seferinde söyleyip bizlere vatan sevgisini aşılıyorlar. Belki biz de gittiğimiz başka şehirlerde askerlik yaptığımızda bizlere de oranın insanları ikramlarda bulunur. Hem bizler misafirperver insanlarız" diye konuştu.




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