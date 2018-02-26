Çomaklı’dan AGD’ye ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Gençlik Derneği Erzurum şubesini ziyaret etti.

Dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret kapsamında Anadolu Gençlik Derneği’nin ev sahipliğinde Şube Yönetim Kurulu, Dr. Ömer Çomaklı’yı kahvaltıda ağırladı.

Rektör Çomaklı’yı, çiçeği burnunda Şube Başkanı Celal Algan ve Şube Yönetim Kurulu karşıladı.

Rektör adayı iken de Erzurum AGD’yi ziyaret ettiğini belirten Dr. Ömer Çomaklı, o süreçte verdikleri sözlerin tamamını bugün birer birer yerine getirdiklerini ifade etti. Şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte hareket edilerek bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlanacağını ifade eden Rektör Çomaklı: “Üniversite ve STK iş birliği arttıkça bilimsel ve toplumsal çalışmaların halkımıza yansımasının daha fazla olacağı inancındayım. Üniversitemizin gücünü, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kullanmayı hedefliyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Yapacağımız çalışmalardan halkımızın da faydalanmasını istiyoruz. Birimlerimiz tarafından düzenlenen çalıştaylar, eğitim seminerleri, iş birliği ve sosyal sorumluluk projeleri gibi hizmetlerimizle, topluma fayda sağlayacak çalışmalarımız sayesinde halkımızla aramızdaki bağları kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları bizim açımızdan bu yönüyle ayrı bir öneme sahip. Fikir ve eleştirilerin bizim için kıymetli olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bu bağlamda Anadolu Gençlik Derneğinin çalışmalarını önemli buluyorum. Gençlerimizin yoğunlukta olduğu bu ve benzeri kuruluşlar üstlendikleri misyon itibariyle her türlü desteği hak ediyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmelerine engel olmak ve vakitlerini verimli kullanmalarını sağlamak için gayret gösteren kim varsa desteğimiz sonuna kadar onlarla olacaktır. AGD Erzurum Şubesi Başkanlığına yeni görevlendirilen Celal Algan’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Misafirperverliğinden AGD Erzurum şubesi başkan ve yönetimine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Nazik ziyaretinden dolayı Dr. Ömer Çomaklı’ya anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür eden AGD Erzurum Şube Başkanı Celal Algan, dernek bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, Atatürk Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.