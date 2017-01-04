Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 17:18

Çomaklı’dan Kan Merkezi tepkisi

Çomaklı’dan Kan Merkezi tepkisi

04 Ocak 2017 17:18

Kan merkezinin Adana’ya taşınması, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, Erzurum Gönüllü Anneler Derneği ve bir çok kadın STK’nın da tepkisini çekti.
Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, “Tüm kadın dernekleri ve Erzurum da yaşayan kadınlar olarak, kimseden hakkımızdan fazlasını istemedik, elimizdekileri de almaya kalkıyorlar” diyerek tepkilerini dile getirdi.
Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı “Duyanlar duymayanlara anlatsın, Kızılay’a ait Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuarları, Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla Adana’ya taşınacakmış. 8 yıldır Çat Yolu üzerinde ki merkezden bölgede ki yedi ile hizmet veren hayati önemi oldukça fazla olan bu kurumun kapatılacak olması Erzurum’a sahipsiz dedirten zihniyetin son akıl tutulmasını gösteriyor. Türkiye de biri Erzurum da olmak üzere sadece dört ilde bulunan bu önemli merkezin Adana’ya taşınması akıllarla durgunluk verecek bir durumdur. Adana’ya da kursunlar, gücümüz mü yok sanki. Biz kimseden hakkımızın dışında bir şey istemeyince elimizdekileri de almaya çalışıyorlar. Vatanını seven bir il olarak devamlı cezalandırılıyoruz. Hiçbir açıklama ile anlatılamayacak olan bu durumu protesto ediyor, haberin yalan olduğuna inanmak istiyoruz. Biri bizi bu kâbustan uyandırsın. Erzurum’un çoluk çocuğu işişdiye sızlanırken bir de bu kurumların kapatılması şehrimizi ve insanımızı yok saymaktır. Bu durumun takipçisi olacağız. Şahsım yedi kere kan vermiş bir vatandaş olarak ta buna sebep olanlara ve engel olmayanlara kul hakkımı helal etmiyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-6
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç