Çomaklı’dan Kan Merkezi tepkisi

Kan merkezinin Adana’ya taşınması, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, Erzurum Gönüllü Anneler Derneği ve bir çok kadın STK’nın da tepkisini çekti.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, “Tüm kadın dernekleri ve Erzurum da yaşayan kadınlar olarak, kimseden hakkımızdan fazlasını istemedik, elimizdekileri de almaya kalkıyorlar” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı “Duyanlar duymayanlara anlatsın, Kızılay’a ait Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuarları, Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla Adana’ya taşınacakmış. 8 yıldır Çat Yolu üzerinde ki merkezden bölgede ki yedi ile hizmet veren hayati önemi oldukça fazla olan bu kurumun kapatılacak olması Erzurum’a sahipsiz dedirten zihniyetin son akıl tutulmasını gösteriyor. Türkiye de biri Erzurum da olmak üzere sadece dört ilde bulunan bu önemli merkezin Adana’ya taşınması akıllarla durgunluk verecek bir durumdur. Adana’ya da kursunlar, gücümüz mü yok sanki. Biz kimseden hakkımızın dışında bir şey istemeyince elimizdekileri de almaya çalışıyorlar. Vatanını seven bir il olarak devamlı cezalandırılıyoruz. Hiçbir açıklama ile anlatılamayacak olan bu durumu protesto ediyor, haberin yalan olduğuna inanmak istiyoruz. Biri bizi bu kâbustan uyandırsın. Erzurum’un çoluk çocuğu işişdiye sızlanırken bir de bu kurumların kapatılması şehrimizi ve insanımızı yok saymaktır. Bu durumun takipçisi olacağız. Şahsım yedi kere kan vermiş bir vatandaş olarak ta buna sebep olanlara ve engel olmayanlara kul hakkımı helal etmiyorum” dedi.