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Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesikapsamında Erzurum’a gelen Japon heyet Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi


kapsamında Erzurum'a gelen Japon heyet Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.


Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, proje faaliyetlerini yerinde incelemek, yapılan faaliyetleri görmek amacıyla, JICA Misyonundan; Masaki Iiyama (Başkan Yardımcısı) Bayan Kotomi Masuda (Başkan Yardımcısı), Bayan Yuko Akiyama (Proje Sorumlusu), Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Orman Genel Müdürlüğünden Salih Demirel, TMHIDB Şube Müdürü Cemil Ün, TMHIDB Proje Supervizörü İsmail Tugay, ORKÖY Şube Müdürü Metin Meral, ORKÖY Satın alma Sorumlusu İbrahim Akman ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden Proje Sorumlusu Necati Salman, Erzurum İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Osman Akar ile Bakanlığın projede sorumlu olduğu faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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