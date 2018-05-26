Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Erzurum’da

Erzurumlular, Cumhurbaşkanı ve Başbakana coşkulu bir karşılama hazırladı.

24 Haziran’da yapılacak olan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım mitinglerin başlangıcını Erzurum’dan yaptı.

Erzurumlular Cumhurbaşkanına ve Başbakana coşkulu bir karşılama gerçekleştirdi. Erzurum cirit ekibinin de atlarla geldiği karşılamaya vatandaşlar sloganlarla eşlik etti. Çifte coşku yaşayan Erzurumlular Cumhurbaşkanını ve Başbakanı bir arada gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otobüsün içerisinden halkı selamlayarak çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım daha sonra İstasyon Meydanı’ndaki miting alanına geçti.