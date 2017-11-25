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25 Kasım 2017 10:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Erzurum’dan ‘OVİT’ teşekkürü

İl Genel Meclisi eski üyesi ve Ovit’in fikir babalarından birisi olan Tahsin Bayramoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Erzurum’dan ‘OVİT’ teşekkürü

25 Kasım 2017 10:47


‘Ovit’in bir rüyaydı, bu rüyayı gerçeğe dönüştüren saygı değer Cumhurbaşkanımıza Erzurum ve Rize halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım’ diyen Bayramoğlu, bu yatırımla Erzurum’un bir liman şehri olma konumuna geldiğini belirtti.


Ovit tünelinin devamı olarak Kırık tüneli ile Dallı Kavak tüneli yapımının devam ettiğini anlatan Bayramoğlu, bu tünellere Dallı Kavak-Kavaklı Dere arası bir tünel daha yapılması gerektiğine işaret etti.


Bayramoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘İşte o zaman Erzurum-Rize arası 150 kilometreye düşecektir. Bu hizmetin neticesinde Erzurum gerçek ipek yolu üzerinde bir yatırım üssü olacaktır.


Bu konuda Cumhurbaşkanımıza bir harita gönderdim ancak gönderimin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden Cumhurbaşkanımıza iletilmeden Ulaştırma Bakanlığı’na gönderildiğini düşünüyorum. Gönderdiğim haritada Dallı Kavak ile Kavaklı Dere arasında mesafenin Cumhurbaşkanımızın dikkatine sunulmasını istiyorum.’




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