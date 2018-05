"Bu defa ekonomik savaş ilan ettiler" diyen Erdoğan,

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu defa ekonomik savaş ilan ettiler. Türkiye her alanda büyür gelirken, olmadık yollara başvuruyorlar. Yatırımcılara yönelik yalanlar üretiyorlar. Mali disiplin konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Finans piyasalarında kur üzerinde oynanan oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Kur oyununu kısa sürede boşa çıkaracağız. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Bedelini ağır ödersiniz. Milletimden ricam dedikodulara itibar etmeyelim. Paralarına sahip çıkmalıdır. Paraları dolara avroya yatırmasınlar. Kısa zamanda kur balonunu söndüreceğiz” dedi.

"Erzurum’dan başlamaya karar verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanyaya nereden başlayalım dedik bundan önce olduğu gibi kongremizi tarihte Erzurum Kongresiyle taçlandırdıysak Erzurum’la taçlandıralım dedim. 24 Haziran’a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Erzurum buradan öyle bir ses verin ki Anadolunun dört bir yanından duyulsun. Hatta öyle bir ses verin ki dünyanın dört bir yanında bize dost olan yürekleri ferahlatsın. Bosna Hersek size yetti. Şimdide Erzurum’dayız. Dadaşlar size yeter. Şimdi buradan hep beraber seslenelim vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteğiyle irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim Erzurum bizim Anadolu’da güzel başlangıcımızın anahtarıdır giriş kapısıdır. Milli mücadele döneminde Erzurum’dan başlayan yolculuğumuz İzmir’de düşmanı denize dökene kadar sürmüştür. Yine Erzurum’dan yola çıkalım istedik. Erzurum kurucu şehir olması hasabiyle saldırılara işgale maruz kalmıştır. Evvela bundan 140 ve 190 yıl önce iki kez işgal bu acıyı yaşan Erzurum bir asır öncede Sarıkamış faciasının ardından bir kez daha sarsılmıştır. Erzurum her seferinde özgürlüğü kavuşmasını bilmiş yeniden ayağa kalkmıştır. Ermeni çetelerini temizleyen Kazım Karabekir Paşa’nın sağladığı huzur sükun hala devam ediyor. Dadaşın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? 24 Haziran öncesi buna çok dikkat edelim burada dört dörtlük bir gayretle inşallah altıda altı yapmaya hazır mıyız? Durmak yol yola devam. Güvenlik güçlerimizle teröristlere dağları ovaları dar ediyoruz. İnlerine girdik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bu milletin huzurunu kaçırdılar. Afrin’de etkisiz hale getirilen 4 bin 475. Kuzey Irakta 414, yurt içinde 398. onlar kaçıyor. Sonuna kadar kovalayacağız.

Seçim beyannamemizde adaletsizliği düzeltme sözü verdik. 3600 ek gösterge hayırlı olsun. Bu müjdenin hayırlı olmasını diliyorum. Güvenlik korucularımıza unutmadık. Terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değildir. Ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Korucularımızın tamamı sigortalı oldu. Güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 TL’lik bir iyileştirme daha yapıyoruz" dedi.

"Bunlar hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar"

Erdoğan, "Bir tanesi diyor ki ben araba maraba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Almanya’da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Sadece bizim otomotiv ihracatından elde ettiğimiz geliri bir araştırın baksın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor, belli. Dikili ağaçları yok. Öbürü de kalmış diyor ki ben Kanal İstanbul’u yaptırmayacağım. Öbürü kalkmış diyor ki ben şu yatırımı yaptırmayacağım. Sizin zaten bu ülkede yaptınız bir şey yok ki. Siz zaten 24 Haziran’da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Kim yatırım yapacak onu da biliyor. Dolayısıyla yatırım yatırım yapmadan istihdam olur mu? Yatırım olmadan muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak olur mu? Bunlar hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar. Onlar isteseler istemeseler biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, adımları attık mı. Ulaşımda adımları attık mı, enerjide attık mı? 16 yıl önce Erzurum’da böyle bir modern hava limanı var mıydı? Kim yaptı? Biz yaptık. Bunlara kalsa olmaz. Cebinde para var mı göster diyor. Önce kendi cebine bak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Şimdi Süper Lig’de Erzurumspor’a başarılar diliyorum. Dadaşlara başarılar diliyorum. Siz de onları yalnız bırakmayın. Stadyumu doldurun.

Erzurum tramvay projesinin proje çalışmalarına başlandı. Kent trafiğini tramvayla rahatlatıyoruz. Çiftçilerimize 1.5 katrilyon TL destek verdik.

Rusya’dan doğalgaz indirim talep etmiştik. Rusya 1 milyar dolan indirim yapacak. Ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak. Bu anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

AK Partide durmak yok. Bu iş ustalık işidir. Ustalık. Ustalık. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık. Kalfalığı başbakanlıkta yaşadık. Ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı süresinde bunu yaşadık devam ediyoruz. Usta yola devam ediyor.

Erzurum 24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye Vakit Erurum vakti diyerek Cumhur İttifakına ve AK partiye mührü basıyor muyuz? Dadaşlar beni hiç yalnız bırakmadı. Hepinizi biz çok iyi tanırım biliyoruz. Benim dört çocuğumun dördü de okul kapılarında çok çile çekti. Kat sayısına engel dediler. Başörtüsü engeli o çileyi çektiler. Bitirdik o işleri. Türkiye’de artık başörtü sorunu var mı? Çıkmışlar şimdi yalan üstüne yalan.

"Yerli otomobili ilkel bulanın kendisi ilkel"

"Yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Sandıkta iki pusula verecekler. 24 Haziran seçimlerinde de milletimize dadaşlara güveniyoruz. Bir kez daha milletimizden destek istiyoruz. Cumhur İttifakı kurduk. Kiminle MHP’yle. Ve şimdi bu ittifakla Sayın Bahçeliyle birlikte bir yoldayız. AK Parti-MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir sakın bu oyunlara gelmeyin. Erzurum’dan rekor bir sonuç bekliyorum. Diğerleri yerle yeksan edeceğiz. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefinin ışığı Erzurum’dan yükselecek. Birileri karartmaya çalışıyor. Bizi bölemeyeceksiniz. Bizi parçalayamayaksınız. Cumhurbaşkanı adayları meydanları dolaşıyor. Türkiye adına üzülüyorum utanıyorum. Tek bir projelerini duydunuz mu? Çünkü bunların heybeleri boş. Ana muhalefetin adayı çıkmış yerli otomobilden Kanal İstanbul’a kadar hepsini iptal edeceğini söylüyor. Sadece herhalde onu da utanma belasına Atatürk havalimanına millet bahçesi haline gelmesi ses çıkaramıyor. Mehmet Akif ne diyor, ’Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?\ Emin ol onu en çolpa herifler de becerir.\ Sade sen gösteriver “işte budur kubbe” diye,\İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye\ Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhât, o zaman,\ Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan".

Bunlara kalsa tüm eserleri yıkacaklar. Yerli otomobili ilkel bulanın kendisi ilkel. Bunlar cami bulursa cami fabrika bulursa fabrika yıkarlar. Gönül yıkmakta üzerlerine yok.

Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Yastığının altında doları olan avrosu olan kardeşlerim sizler paralarınızı gidin TL’ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi çok daha farklı şekilde değişecek. Size farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Erzurum, güçlü meclis için yola devam ediyor muyuz? Güçlü hükümet için yola devam ediyor muyuz? Dadaşlar 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 vizyonları için vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Siyaset elbette iddia işidir. Henüz 18 yaşında seçilme yaşı getirdik. Ne söylediyse inanarak söyledik. Bu zata kendi partilerini emanet etmiyorlar. Ama milletten Türkiye’nin kendisine emanet etmesini istiyorlar. Genel başkanı onu onu gel bakalım Muharrrem diye çağırınca koşa koşa gidiyor. Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en çok onu aday eden biliyor. Aksi halde kendi aday olurdu. Muhalefet pusulayı iyice şaşırdı. Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapan kim dadaş, dadaş. Şayet Tayyip Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak yine milletimizdir. Bu oyunları daima milletimizle bozduk" ifadelerini kaydetti.

"16 yılın bedelini ödetmek istiyorlar"

Erdoğan, "Kimse bizimle oynamasın. Kimse bize bulaşmasın. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ’sü de hepsi kaçacak delik arayacaktır. Her zaferin bir bedeli vardır. Kazanımlarımıza göz diktiler. 16 yılın bedelini ödetmek istiyorlar. Her hadisenin amacı bu. Bölüp parçalamaya çalıştılar. 7.7 büyüme. Kurmuş murmuş. Ne kuru hepsi hikaye. Bir biz Soros’un değil Allah’ın kuluyuz. Onlar ihanet çeteleriyle vurmaya çalıştı. Terör koridorlarıyla kuşatmaya çalıştılar. Bu defa ekonomik savaş ilan ettiler. Türkiye her alanda büyür gelirken, olmadık yollara başvuruyorlar. Yatırımcılara yönelik yalanlar üretiyorlar. Mali disiplin konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Finans piyasalarında kur üzerinde oynanan oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Kur oyununu kısa sürede boşa çıkaracağız. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Bedelini ağır ödersiniz. Milletimden ricam dedikodulara itibar etmeyelim. Paralarını sahip çıkmalıdır. Paraları dolara avroya yatırmasınlar. Kısa zamanda kur balonunu söndüreceğiz. Bağımsız olmak demek özgür olmak demek. Haysiyetli durum sergilemek. Bayrağımızla ezanımızla devletimizle birlikte ekonomimize de sahip çıkmaktır. Ekonomimize

de titizlikle sarılacağız. Dadaşlar 24 Haziran’da güçlü meclis için ülkemize sahip çıkıyor muyuz?"