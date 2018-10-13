Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın amcası Mehmet Kalın, son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın, son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
84 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Kalın, Solakzade Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi.
Akşam saatlerinde Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, taziyeleri kabul etti.