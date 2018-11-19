Cumhuriyet'in kızları Yakutiye Belediyesi katkısıyla tarih gezisi yaptı

Öğrenciler Ankara, Bursa, İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan kültür turu sonrası Başkan Ali Korkut'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un her yıl başarılı öğrenciler için düzenlediği Çanakkale gezisine bu yıl kız öğrenciler eklendi. Yakutiye Belediyesinin desteğiyle Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 30 öğrenci İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale gezisine gönderildi. 7-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen geziye katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür için Okul Müdürü Çiğdem Hopur, Müdür Yardımcısı Engin Karabulut, Halkla İlişkiler Öğretmeni Ceren Konmaz ve Muammer Demir ile bir grup öğrenci Ali Korkut'u ziyaret ettiler.

Okul Müdürü Çiğdem Hopur, öğrencilerin ilk defa böyle bir geziyle önemli kültür merkezlerini, tarihi alanları gezme fırsatı bulduğunu hatırlatarak "Başkanımız Ali Korkut'un eğitime katkı ve destekleri büyük. Okulumuz öğrencileri Yakutiye'nin katkılarıyla Ankara, Bursa, İstanbul ve Çanakkale'yi gezdiler. Önemli kültürel ve tarihi alanları gezme fırsatı buldular. Öğencilerimiz ve hocalarımız ile teşekkür etmek için geldik" dedi.

Belediye Başkanı Ali Korkut, "Çocuklarımızın ufkunu açan, mimari ve kültür mirasımızı kanımaları, Çanakkale ruhunu kavramaları için belediye olarak gerekli katkıyı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kızlarımıza her zaman pozitif davranmak gerekiyor. Onların gözlerindeki heyecan, umut bizler için yeterli bir teşekkürdür" şeklinde konuştu.