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Curling Milli takımı Avrupa şampiyonası için Estonya'ya hareket etti

16-24 Kasım 2018 tarihlerinde Estonya’nın Talin kentinde yapılacak olan Curling Avrupa şampiyonasına katılacak olan Curling A Milli takımımız Estonya için hareket etti.

16-24 Kasım 2018 tarihlerinde Estonya'nın Talin kentinde yapılacak olan Curling Avrupa şampiyonasına katılacak olan Curling A Milli takımımız Estonya için hareket etti.


Kafile başkanlığını federasyon başkan vekili Ahmet Çelebinin yaptığı kafilede yönetim kurulu üyesi Erdal Karahan da kafile idarecisi olarak görev yapacak.


13-15 Kasım da son hazırlıklarını şampiyonanın yapılacağı salonda sürdürecek olan kafilenin Milli takım Antrenörleri Ahmet Çelik ve Sadik Topaloğlu, sporcularımıza güvenimiz tam diyerek Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılarla dönmeyi hedeflediklerini bildirdiler.

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