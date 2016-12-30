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30 Aralık 2016 13:27

Curling Milli Takımı tarihe geçmek istiyor

Curling Milli Takımı tarihe geçmek istiyor

30 Aralık 2016 13:27

Erzurum’da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Türkiye ilk kez curling branşında katılım gösterecek.
Avrupa’nın önemli kış spor merkezlerinden olan ve Erzurum’un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF), Türkiye ilk kez curling branşında mücadele verecek.
11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, bayanlarda Berivan Polat, Mihriban Polat, Kader Macit, Zeynep Öztemir ve Hilal Nevruz mücadele edecekken, erkeklerde ise Ahmet Alperen Tung, Haydar Demirel, Oğuzhan Karakurt, Batuhan Buğra Kaygusuz ve İshak Özsubaşı ülkemizi temsil edecek.
Antrenörler Ahmet Çelik ve Sadık Topaloğlu yönetiminde Erzurum Curling Arena’da hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren milli takım, bayanlarda ve erkeklerde kürsüde yer almak istiyor.

"Heyecanlıyız"
Curling Bayan Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen kürsüde yer alacaklarına inandığını söyleyerek, “EYOF takımımız mayıs ayında oluşturuldu. Yeni bir branş olduğu için çok yeni sporcularla yola çıkıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bizden kuvvetli ülkeler var. Fakat amacımız EYOF 2017’de hem Erzurum’u, hem de ülkemizi birinci olarak kürsüde görmek. Bunu başarmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Ev sahibi avantajımız var"
Ev sahibi olmanın kendileri için avantaj olacağını vurgulayan Sadık Topaloğlu, "Türkiye’de curling rinki sadece Erzurum’da var. Bu yüzden sporcularımız da Erzurum’da. Sıkı çalışma ile derece yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Curling’e ilginin artacağını düşünüyorum"
EYOF 2017 Erzurum sayesinde curling branşına olan ilginin artacağını sözlerine ekleyen Topaloğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Curling Federasyonumuz ve Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor ve İl Müdürlüğümüz’ün de destekleriyle curling branşında geçmişimiz kısa olmasına rağmen önemli bir noktaya geldik. İlginin daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah başarı elde edersek çok büyük ses getirip branşımızı ve ülkemizi daha iyi temsil edeceğiz” diye konuştu.



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