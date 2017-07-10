Curlingçilere önce bisiklet sonra sertifika

Erzurumlu Kenan Şebin başkanlığındaki yönetim, bir hafta süreyle beş ilden gelen 70 kursiyere Curling eğitimi verdi. buzla tanışımı sağlamak için yapılan gelişim kampında 7 sporcu ve iki antrenöre kura ile bisiklet hediye edildi.

Türkiye Curling Federasyonu’ndan alt yapıyı güçlendirmek ve curlingi geniş kitlelere yaymak için atılan adımlar ve hamleler devam ediyor. Erzurumlu olan Federasyon Başkanı Kenan Şebin ile yönetimi, önemli bir projeye daha imza attı. Osmaniye, Erzurum, İstanbul, İzmir, Muğla ve Zonguldak’tan katılan 70 kursiyere curling eğitimi verildi. Amaç curlinge yeni başlayan illerde ara elemanları yetiştirmek ve curlingi öğrenen bu sporcular ile yeni kitlelere ulaşmak. Federasyon Başkanı Kenan Şebin ve yönetimi, Curlinge yeni başlamış ya da başlayacak olan sporcuların gelişimi için, Erzurum’da buzla tanışma ve yaz gelişim kampı düzenledi.

Erzurum’da beş ayrı ilden katılımla gerçekleşen Gelişim Kampı’nın koordinatörlüğünü Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın yaptı. 70 kursiyerin curling eğitimleri, antrenörler Bilal Ömer Çakır, Öznur Polat, Özlem Polat, Dilşat Yıldız, Semiha Konuksever, Zeynep Özmen, M. Zeki Uçan, Uğurcan Karagöz, Enes Taşkesen, Erkan Sağdış, Adem Özdemir ve Melih Şenol tarafından verildi.

Curgling salonunda organize edilen kursta, 12 antrenör bir hafta süreyle kursiyerlere curlingin tüm inceliklerini öğretti.

Kurs koordinatörü olan Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın da bir hafta boyuncu kursiyerlerle yakından ilgilenerek, kursun başarı ile tamamlanmasında önemli rol oynadı.

Türkiye Curling Federasyonu, gelişim kampı sonunda sertifika töreni düzenledi. Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Asbaşkan Murat Akın, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karahan ve Curling İl Temsilcisi Zeyit Palabıyık’ın da katılımı ile kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde antrenörler ve sporcuları bekleyen önemli bir de sürpriz vardı. Ünal Bisiklet’in yönetim kurulu başkanı işadamı Bülent Ünal, gelişim kampında dağıtılmak üzere 9 bisiklet gönderdi. Çekilen kura sonucusda iki antrenör ve yedi sporcuya bisiklet hediye edildi. Curling salonun bisiklet hediyesi kazanan curlingçiler büyük bir sevinç yaşadı.

Özellikle diğer illerden gelen ve şanslı olan kursiyerler, “Erzurum’da hem curling öğrendik, hem de bisiklet kazanmanın mutluluğunu yaşadık. Federasyon başkanımız Kenan Şebin’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin de, sertifika dağıtım töreninde kendilerine bisiklet jestinde bulunarak, sponsor olan Ünal Bisikletleri Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’a teşekkür etti.

‘Curling bir aşktır’ sloganı ile çıktıkları yolda, büyük mesafeler kat ettiklerinin altını çizen Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, “Bir yıl önce geldiğimiz yönetimde, federasyonumuzun özerkleşmesini sağladık. ‘Curling bir aşktır’ dedik ve bu sloganla büyük yol kat ettik. Türkiye’nin bir çok yerinde curling salonu açtık ve insanların bu sporu öğrenmelerini sağladık. Erzurum’daki yaz gelişim kampına katılan ve sertifika kazanan kursiyerleri kutluyorum. Antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Düzenlenen törende kursta görev yapan antrenörlere ve kursiyerlere sertifikaları fedarasyon başkanı Kenan Şebin, asbaşkan Murat Akın, yönetim kurulu üyesi Erdal Karahan ve İl Temsilcisi Zeyit Palabıyık tarafından verildi.