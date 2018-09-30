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Curling'e taze kanlar geliyor

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen 1.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 1. Kademe Antrenör Kursu büyük ilgi gördü. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz da kursiyerleri yalnız bırakmadı.


Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 1. Kademe Curling Antrenör Kursu 500'lük buz salonunda yapılıyor.


32 kursiyer 1. Kademe Curling Antrenörü olabilmek için yoğun ter dökerken, kursta başarılı olmak için çalışıyor.


Türkiye'de 2011 UNIVERSIADE ile birlikte adını duyuran ve spor hayatımıza giren Curlingte özellikle Kenan Şebin'in Federasyon başkanı olmasının ardından Curlingte önemli atılımlar yapılıyor.


Bugüne kadar bir çok önemli projeye imza atan federasyon şimdi de antrenörlük için yeni adayların önünü açtı. Düzenlenen birinci kademe antrenör kursunu ziyaret edenler arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de yer aldı.


Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz ile birlikte 1.Kademe Curling Antrenör Kursu'nu ziyaret eden Taşkesenligil ve Kaçmaz, 32 kursiyere antrenörlük yolunda başarı dileklerini iletti.

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