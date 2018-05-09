Çuval yarışı yapıp halat çektiler

GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Dillerimiz farklı olsa da gönüllerimiz bir” dedi.

Onların her birinin farklı idealleri ve hayalleri var. Hedeflerinin peşinden koşmak ve Türkçe öğrenmek isteyen çok sayıda ülkenin gençleri, Erzurum’da spor yapmanın ve yarışmalara katılmanın keyfini yaşadı.

Suriyelisi, Afganı, Özbek’i her bir ülkenin gençlerinin ortak hedefi Türkçe’yi TÖMER sayesinde en güzel şekilde öğrenmek.

Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) ev sahipliğinde Atatürk Üniversitesi’nde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, Kazım Karabekir Stadı’nda düzenlenen Geleneksel Türk Spor Oyunları’nda bir araya gelerek, dostluk kardeşlik için yarışırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Koşabiliyorken Koş’ projesine de katkıda bulunarak, spor yapa keyfi yaşadılar.

Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Öz’ün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında organize ettiği faaliyette Erzurum’da Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler gönüllerince spor yaparak, unutulmaz bir gün yaşadılar.

13 ülkeden öğrenciler katıldı

Gine, Filistin, Suriye, Irak, İran, Özbekistan, Madagaskar, Miyakimar, Moritanya, Yemen, Afganistan, Zambiya ve Mısır olmak üzere 13 ayır ülkenin öğrencileri, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu bir kez daha gösterdi. Sporun birleştirici gücünü ve ruhunu yakından hisseden Erzurum’un yabancı konukları, gönüllerince aşık oynadılar. Çuval ve halat çekme yarışı yaptılar. Uzun atlama gibi geleneksel Türk spor oyunlarında yarışarak hünerlerini sergiledi.

Düşe kalka çuval yarışı

Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Öz’ün organize ettiği Geleneksel Türk Spor Oyunları Yarışması’nda en büyük ilgiyi çuval ve halat çekme yarışı gördü.

Erkek öğrenciler düşe kalka çuval yarışı yaparken, davetlilerin alkışları arasında şampiyonluk yarışı yapıldı.

İlginç anların yaşandığı yarışta, davetliler ve öğrenciler çuval yarışında yere düşen yarışmacıları görünce kahkahaya boğuldular.

Özbekistanlı öğrenci ile Moritanyalı öğrencinin nefes kesen final mücadelesini Moritanyalı öğrenci kazandı.

Renkli halat çekme yarışı

Nefes kesen yarışmalardan biri de Halat Çekme Yarışması oldu. Bayan ve erkek öğrencilerin yarıştığı, Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Öz’ünde dahil olduğu halat çekme yarışması oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum olarak, yabancı ülkelerin gençlerini Erzurum’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, TÖMER’e de bu güzel ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Öz’ü de kutlayan Taşkesenligil, “Burada hedef ‘koşabiliyorken koş’mak. Herkes için spor yapmak, bunun için çok güzel bir etkinlik oldu. Biz tesislerimizde yabancı öğrencileri ağırlamaktan ve onların tesislerimizden faydalanmalarını sağladığımız için mutluyuz. Dillerimiz farklı olsa da gönüllerimiz bir. Sizleri bu güzel etkinliğe katıldığınız için kutluyorum, hepiniz gönüllerin şampiyonusunuz” dedi.

Erzurum’un misafiri olan 13 farklı ülkenin gençleri, Geleneksel Türk Spor Oyunlarında yarıştıktan sonra, birinci, ikinci, üçüncü ilan edilmeksizin, etkinliğe katılan tüm bayan ve erkek yabancı öğrencilere madalya ve katılım belgesi verildi.

Kendi ülkelerinin bayrakları ile madalya ve katılım belgesi törenine katılan öğrenciler, oldukça renkli bir görüntü oluşturdu.

Erzurum’da Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, bu güzel etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşarken, madalya ve katılım belgesi almanın sevinciyle adeta havalara uçtular. Yabancı öğrenciler, madalya ve katılım belgesi kazanmanın mutluluğunu selfie yaparak kutladılar.

Özellikle halat çekme yarışmasının renkli siması Suriyeli Falak Menijer Erzurum’da madalya ve katılım belgesi aldığı için çok sevinçli olduğunu söyledi. Suriyeli bayan öğrenci, Erzurum’da olmaktan ve Türkçe öğrenmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.