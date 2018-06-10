Dadaş duası: ‘Allah ‘Tayyipsiz’ gün göstermesin’

’ Amin’ dedi.

Dadaşlar ak öndere vefada yarış halinde

Seçim Çalışmaları kapsamında adını Erzurum’a sahabetlik eden Sahabe Abdurrahmangazi Hazretleri, duruşunu Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi’den alan Abdurrahmangazi Mahallesinin konuğu oldu. Esnafı ziyaret ederek 24 Haziran süreci, Erzurum’a dair beklenti, ülke ve il gündemine ait tespitleri alan Milletvekili Aydemir, ‘2 mümtaz şahsiyetin ifade bulduğu Abdurrahmangazili dadaşlar AK Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefa ve sadakatte yarışıyor. Allah tutuklarını altın etsin.’ dedi.

Aydemir semt pazarında esnafla söyleşti

Semtte Cuma günü kurulan pazarda esnafla hemhal olan Milletvekili Aydemir, ‘Abdurrahman Gazi Pazar ziyaretimizde esnafın, alışveriş yapanların yansıttıkları muhabbetle enerji depoladık. Abartı yok: Yüzde yüze yakın, “Allah ‘Tayyipsiz’ ve AK Partisiz gün göstermesin” niyazlarına muhatap olduk! Kulağa değil, aleme aşikar; samimi ve kalbi. Vefalı olanlara amin demek düşer. Bizde amin diyoruz.’ yorumunda bulundu.

Ak istişare

AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Abdurrahmangazi AK Parti Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, partililerle gündemi yorumladı, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aydemir değerlendirmesinde, ‘Öyle muhkem bir aileyiz ki, AK Partinin en küçük birimi ile Genel Merkezimizin çalışma tarzı arasında fark yok. Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalle Başkanlığımız da bunlardan biri. Gün boyu çalıştık; gayretleri muhteşemdi. Teşekkür ziyaretinde bulunduk. ‘ ifadesini kullandı.

M. Lütfü Efendi Cami cemaatiyle hasbıhal

Cuma namazını Erzurum’un ufuk şahsiyeti Muhammed Lütfi Efendi Hz.lerinden alan camide eda eden Milletvekili aydemir, cami cemaatiyle hasbıhal etti. Aydemir, ‘Siyaset halk için, halka göre ve hak ölçüsünde hizmet üretmek sanatı. AK Partinin geliştirdiği bu tarifle yürüyoruz... AK Palandöken teşkilatımızla Erzurum’u ifade eden esaslı isim Muhammet Lütfü Efe Camii’nde Cuma kılıp dadaşlarla kucaklaşıyoruz. Nasip edene şükür.’ değerlendirmesini yaptı.

Melahat ananın ak öndere vefa vurgusu

‘Abdurrahman Gazi mahallemizi dükkan dükkan, sokak sokak gezip, hemşehrilerimizle ak davamızı paylaştık. 16 yıllık AK Parti iktidar sürecini ve öncesini kıyas yapıp hakşinas dadaşların kabullerine mazhar olduk. Bu güzel halden pay sahibi yapana sonsuz şükür. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, konuk olduğu bir işyerinde işletme sahibi dadaş anasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hayır dualarını paylaştı. Aydemir, ‘ Meryem suresi 96. Ayet’in hayata yansıyan hali. “İman edip iyi işler yaparsanız sizin için gönüllere sevgi yerleştiririm” muştusu. Oğlu ve geliniyle triko imalatı yapan Melahat ablam diyor ki, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ı yüreğimden kimse çıkaramaz.” Kaydıyla semt sakinlerinin Cumhurbaşkanına olan muhabbet ve hürmetini vurguladı.

Aydemir kahvehaneleri dolaştı

Milletvekili Aydemir, iftar coşkusunu paylaştığı Abdurrahmangazi semtinde, sahura kadar olan zaman içinde kahvehaneleri dolaşarak, dadaşların nabzını tuttu. Milletvekili aydemir, ‘Abdurrahman Gazi, Karayolları üzerindeki kahvehanelerde sahura kadar sohbet ve gelişmeleri istişare ettik. Erzurum’un meselelere bakıştaki pozitif enerji noksanı giderek azalıyor. Yapılanlara teşekkür eden noksanlar için talepte bulunan dadaşlarla iftihar ediyoruz. Gün boyu gezdiğimiz Abdurrahman Gazi muhiti, çocuk-genç-yaşlı 24 Haziran için özel bekleyiş içindeler. AK Parti iktidarının lezzetini tatdık; yokluklar, yoksulluklar ve sıkıntılar üzerine kurgulanan siyasete artık geçit yok” diyorlar. Yürekten paylaşıyoruz.’ dedi.