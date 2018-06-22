Dadaş Hedefi: AK Lider ufkunda bütünleşmek

Teknoloji ve ekonomide il bir tefekkür ve araştırma merkezi. Ve bu atılımın ardında marka insan tarifini tarihe bir mühür halinde vurgulayan ‘dadaş’ var. Tarihe yön veren dadaş. O’nun 2023 sürecindeki hedefi tek: AK Lider ufkunda bütünleşmek.’ dedi.

DADAŞLIK TARİFİ

‘Dadaş Gazze’de bir yetim ağladığında yüreğine kan, Myanmar’da bir öksüzün mağduriyeti karşısında gözüne yaş düşen bir müstesna şahsiyet tarifidir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu mübarek şehrin insanlarının gönül sınırları Erzurum ile mahdud değil. Dadaş yüreğinde Afganistan var, Suriye var, Somali var. Hasılı muhterem ecdadın kayıt düştüğü gönül coğrafyası var. Ve dadaş bu muazzez hatıra ve mirasın gönüllü koruyucusu. Dadaşlık farkı bu.’ yorumunu yaptı.

ERZURUMLUNUN FARKI

Erzurumlunun bir diğer fark ve özelliğinin günü birlik hesaplar indinde yoğunlaşma olmadığı, dadaşların değerler kaygısı ve ecdad ruhunu temsilde kusur işlememek endişesi içinde hayatı okuduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Öyle bir yüksek duruş ki bu, Erzurumlu 24 haziranın ne dert ne de hesabını yapıyor. Dadaş Türkiye’nin 2023’lerde, 2071’lerde dünya lideri ülke olması peşinde. Erzurum çarşı ve pazarında, her biri özel bir asaleti ifade eden ilçelerinde hakim olan düşünce bu. Yani önce Türkiye ve sonra Türkiye. Bu anlatılması ve tarif zor, tarihi bir duruştur ki, ancak dadaşlığa yaraşır.’ kaydını düştü.

ERZURUM ÇARŞILARI

Erzurum çarşılarını her daim birer bereket mekanları halinde tarif ettiği, İl’e ait, dadaşlık hassasiyeti çerçevesinde bir özel esnaflık üslubu bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Mumcu’dan Gemalmaz’a, Kevenciler’den Batpazarına, Nazik’ten Gürçcükapı’ya, Mahallebaşı’ndan Kavak’a, Erzurum’un her çarşı ve pazarında bir asil esnaf duruşu var. Bereketi Haktan bekleyen bir esnaflık. Rızkı Hüdadan bilen bir esnaflık. Ve hemen hepsi Alvarlı Efemin ‘Mevlaya emanet olsun Erzurum’ niyazına ram ve hadim. Siftahları hamd, kazançları şükür eksenli. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.’ dedi.

AYDEMİR MUMCU’NUN KONUĞUYDU

Seçim istişareleri çerçevesinde esnaf ve ticaret merkezleri ziyaretlerini devam ettiren AK Parti Milletvekili Aydemir Mumcu’nun konuğuydu. AK Parti Aziziye ilçe Başkanı Ensar Coşkun ve parti heyetinin refakat ettiği istişare gezisinde, Aydemir konuk oldukları işyerlerinde esnafı dinledi, eşrafın görüşlerine başvurdu, 24 haziran sonrasına dair beklentileri aldı.

DADAŞ ESNAFIN 24 HAZİRAN YORUMU

ERVAK Başkanı Erdal Güzel’in işyerinde, Erzurum Kültürünün geleceği odağında hasbıhalde bulunan Milletvekili Aydemir, ERVAK’ın il ekonomi ve kültürel geleneklerinin güçlendirilmesi noktasında öngörülerini kaydetti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret eden Aydemir, dadaş esnafın 24 Hazirana değgin yorumlarını dinledi.

‘YAPARSA AK PARTİ YAPAR’

Milletvekili Aydemir, ’Mumcu Caddesi, Erzurum ticaretinin omurga bölgesi.. Esnafı, 24 Haziran seçimlerinin ticari bereketi artıracağı düşüncesinde. Kahir ekseriyetiyle hakim kanaat; “Yaparsa AK Parti yapar” şeklinde. Esnafımıza, tüccarımıza, çalışanlarımıza minnettarız. Rabbim kazanç ve bereketlerini artırsın.’ niyazında bulundu.

AYDEMİR OSB’DE SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Milletvekili Aydemir’in Mumcu sonrası menzili OSB ve Sanayi Sitesi oldu. Sanayici ve İşadamlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin fonksiyon kazanmasıyla birlikte ekonomi odağında gerçekleştirilecek yenilik ve reformları gündeme taşıdı. Ekonomi temelli meşverette dış güçler tarafından yapılan döviz manipülasyonlarına değinilerek, seçim sonrası özellikle faizle mücadeleyle bu spekülasyonların durdurulacağı belirtildi.

YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ

Aydemir, ‘Organize Küçük Sanayi Sitemiz, hem fiziki şartlarıyla hem de fonksiyonel faaliyetleriyle Erzurum ekonomisine katkı sunuyor. Sahalarında, tasarım, faydalı model ve marka üretimine yönelenlerin çokluğu AK Parti iktisadi kalkınma şablonuna birebir oturuyor. Erzurum’un ekonomik ufkunu mükemmelleştirmek adına her işadamı ve sanayicimizin özel bir çabası var. Temel eğilim AK önder Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufuk: ‘Yerli ve Milli üretim. Rabbim başarılı kılsın’ dedi.

ERZURUM EKONOMİSİNDE FARKINDALIK SÜRECİ

OSB ziyaretinde ekonomik gündem ele alındı, 2. OSB ile il ekonomisinde sağlanacak farkındalık üzerinde duruldu. Bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum OSB ziyaretimiz kalkınan illerinin ortak yönlerini fikrettirdi. Yönetme makamında olanlar “Tüccar” zihniyetiyle davranıyor; illerini bir ticarethane hassasiyetiyle düşünüyorlar. Sanayiciler 24 Haziran iktisadi münipülasyonlarının farkında. Teşhimiz şudur, Erzurum 2. OSB’nin tam kapasiteyle fonksiyon kazanmasıyla birlikte sanayide bölgesinin marka İli olacak. Rabbimin izniyle bu kaçınılmaz bir liderlik inşallah.’ ifadesini kullandı.