Dadaş tercihi: ‘İstikrar için Cumhurbaşkanımızın adı yeter’

Milli yükselişin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile hız kazanacağını kaydeden dadaşların kanaati bir: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın adı, itimat ve istikrar için yeterli”. Bu bir Erzurum irfanının açığa çıkmış hali, bir Erzurum irfan ve vicdanının vurgusu. Bu eşsiz bir vefa.’ dedi.

AYDEMİR TARİHİ ÇARŞILARDAYDI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, seçim istişareleri çerçevesinde Erzurum esnafının nabzını tutmayı sürdürdü. Tarihi çarşılara yoğunlaşan Milletvekili Aydemir, Habipbaba, Korukçu, Rüstempaşa, Ayazpaşa, Tebrizkapı, Kavaflar ve Gürcükapı çarşılarında dadaş esnafla buluştu, gündemi konuştu, seçime yönelik tespitleri paylaştı.

AYDEMİR KORUKÇU ESNAFININ KONUĞU OLDU

Aydemir’in esnaf ziyareti kapsamında ilk konağı Korukçu İş Merkezi oldu. AK Dava çerçevesinde 2023 hedeflerini aktaran Milletvekili Aydemir, esnafın öngörü ve beklentilerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan vefa hissinin dorukta olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Korukçu İş Merkezi esnafımızın 24 Haziran Seçimlerine yüklediği beklentiler çok anlamlı. Milli yükselişin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile hız kazanacağını söyleyen hemşehrilerimiz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ismi, itimat ve istikrar için yetiyor” kanaatindeler. Paylaşmamak mümkün müdür? ‘ dedi.

HABİPBABA ESNAFININ KARARI

Milletvekili Aydemir çalışmalarının diğer etabında Habipbaba esnafıyla buluştu. ‘Habipbaba, Yakutiye ilçemizin mutena muhitlerinden. ‘ nitelendirmesini yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Esnafı çok seçkin ve basiret timsali. Ziyaretimizde seçimleri konuştuk. AK Parti’ye olan itimat çok yükseklerde. “24 Haziran’da küresel siyasi hesapları bozacağız” notunu düştüler. Allah muinleri olsun.’ değerlendirmesini yaptı.

RÜSTEMPAŞA ESNAFINDAN AK KARAR

Milletvekili Aydemir’in Tarihi Ticaret merkezleri ziyaretleri kapsamında diğer bur durağı Rüstem Paşa çarsıydı. Esnafın 24 Haziran seçimlerine ilişkin kayıt ve yaklaşımlarını alan Aydemir, çarşı esnafında AK kararlılık gördüklerini belirtti. Aydemir, ‘Yakutiye’de Rüstempaşa Bedesteni ile tarihi Kavaflar Çarşısını kucaklaştıracak projeyi dillendiren esnafımızla birlikteydik. AK Parti’nin tarihten gelen değerlerimize gözü gibi baktığını bilen hemşehrilerimizle istişareden çok şey öğrendik. Minnettarız. ‘ dedi.

AYAZPAŞALILAR: 24 HAZİRAN AK BAYRAM OLACAK

Ayazpaşa buluşmasında, esnafın, ‘24 Haziran AK Bayram olacak’ dileklerini paylaşan Milletvekili Aydemir, esnafın Erzurum ekonomisine yönelik tespitlerini aldı, beklentilerini not düştü. Ziyaret sonrası açıklama yapan Aydemir, ‘Yakutiye’de Ayazpaşa esnafı, bayramı karşılarken 24 Haziran’ın da ak bir bayram olmasına duacı... Esnafımızın tamamı, “Müjde doğru esnafa, eşi yok iyilikte/ Mahşer günü haşrolur, şehidlerle birlikte.” Tesbitine uygun hal üzereler. Ne mutlu onlara.’ temennisinde bulundu.

ÜRENELER, NE MÜBAREKLER

Milletvekili Aydemir’in bir diğer ziyaret alanı Gürcükapı’daki semaver imalatçıları oldu. Esnafla KOSGEB desteklerini değerlendiren Aydemir, onların sosyal güvenlik bazındaki taleplerini dinledi. Milletvekili Aydemir, ‘Yakutiye ilçemizde soba-semaver imalatının menbaaı Gürcükapı muhitini ziyaret ettik. Esnafımız, Bağ-Kur emekliliğine dönük beklentilerini paylaşıp, KOSGEB mali desteklerini değerli bulduklarını söylediler. AK Parti , esnafı ekonominin omurgası diye tanımlıyor. Gerçekten öyle. Onlar dik durdukça Türkiye’de Erzurum’da dik duruyor. Üreten ellerinden öpüyoruz. Ne mübarekler’ kaydını düştü.

KAVAFLAR ÇARŞISI TARİH DURAĞI

Milletvekili Aydemir’in tarihi çarşılar kapsamında son adresi Kavaflar Çarşısıydı. ‘Kavaflar Çarşısı Erzurum’un ticari ritmi, ekonomik ahengini remzeder’ diyen Milletvekili aydemir, ‘Yakutiye ilçemizin en değerli ve ticareten yüreği diye nitelenen bir bölgesindeydik. Kavaflar caddesi tarihi özellik taşıyor. Ayakkabı sektörünün can damarı gibi. Esnafımızın AVM’lere dönük tanzim talepleri var. AK Parti’ninbu yöndeki hassasiyetini paylaştık, onların AK Kararlılıklarına ortak olduk. AK önderimiz Cumhurbaşkanımıza yönelik sadakatleri hayranlık uyandıracak düzeydeydi. Cenabı Hak hepsinden Razı olsun.’ dedi.