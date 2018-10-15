‘Dadaş yüreğinde şekva yok, şükür var'

Bu milletin mayası temiz, bu milletin yüreği aktır. Her türlü dessaslık, küresel oyun ve ihanet, bu asalet karşısında daima mağlup olmaya mahkumdur. Şekva yerine şükür, tariz yerine teşekkürü haslet edinmiş bu millet dualı millettir. Rabim ebedi kılsın' dedi.

AYDEMİR'DEN ERZURUM MESAİSİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum çalışmaları kapsamında Mülk ve Altınbulak köylerini ziyaret etti. Yakutiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hilal Kent çevre ve rekreasyon alanında incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın'ın beka alemine uğurlanışına iştirak ederek, Kalın Ailesinin acısını paylaştı.

TİVNİKLİ HACI FARUK EFENDİ ZİYARETİ

Altınbulak Köyü ziyaretinde Erzurumlu İslam Alimi ve Edip Tivnikli Hacı Faruk Efendi'nin kabrini ziyaret ederek çalışmalarına başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Tivnikli Hacı Faruk Efendi bütün İslam coğrafyasında tanınır, bilinir. Diyanet İşleri Başkanlarından Süleyman Ateş başta olmak üzere yetiştirdiği yüzlerce seçkin alim bulunmaktadır. Altınbulak Köyündeki mezarına yönelmek, dünyayı taşımanızda kolaylık sağlıyor. Allah'ın rahmeti üzerine olsun' niyazında bulundu.

ALTINBULAK İHL'YE KAVUŞUŞYOR

Altınbulak'ta Hayırsever işadamı Abdullah Tivnikli'nin destekleriyle yapılan Proje imam Hatip Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulanan Milletvekili Aydemir, 200 yataklı yurt ve 16 Derslikli Proje İmam Hatip inşaatının programlanan sürede tamamlanacağını ve 2019 şubat ayında hizmete açılacağını bildirdi.

DADAŞLAR CUMHURBAŞKANINA HAYRAN

Altınbulak'ta köy sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Türkiye'de yaşanan son gelişmelere dair görüş aldı, tespitleri paylaştı. Tarımsal ürün hasadında bereketin yaşandığı Altınbulak'ta dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel boyutta dirayetli duruşuna hayranlık ve saygı beslediklerini kaydeden Aydemir, ‘ Ova köylerimizin en bilineni ve bağrında barındırdıklarıyla hususi olanı Altınbulak'tır. Ziyaret edip muhtar ve köylü kardeşlerimizle sohbet ettik. Köylere yapılan hizmetlere minnettar olduklarını söyleyen hakşinas hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. ‘ değerlendirmesini yaptı.

NAHIR VAKTİNDE MÜLK ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir'in Erzurum Ovası'nda bir diğer ziyaret alanı Mülk Köyü oldu. Köy Muhtarı, heyeti ve sakinleriyle gündem ve güncele ilişkin görüş alışverişi yapan Milletvekili Aydemir, Mülk Köyü ziyaretimizde muhtarımız ve hemşehrilerimizle tarım ve hayvancılığı konuştuk. “Nahır vakti” köyün büyükbaş hayvanlarca istilası hoşnutluğumuzu artırdı. Köylülerin aktardığı tesbit, “İyiyiz, daha iyi olacağız” şeklindeydi. Teşekkür ediyoruz. ‘ açıklamasında bulundu.

AYDEMİR'DEN HİLALKENT DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir Altınbulak ve Mülk Köyü ziyaretleri akabinde Yakutiye Bölgesinde çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanlarıyla ilgi ve takdir toplayan Hilalkent Bölgesinde dadaşlarla bir araya geldi. AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un da refakat ettiği ziyarette, gündem konuşuldu, Bölge ve ildeki sosyo ekonomik konum ve duruma dair yorumlar yapıldı.

HİLALKENTLİ DADAŞLARLA MEŞVERET

‘Hilalkent Erzurum'un uydu yerleşim bölgesi. Nitelikli yapılaşmanın örnek görüntülerine sahne bu güzel mahallemizde dadaşlarla mülaki olduk. Ziyaret, teklif ve tesbitlerle zenginleşti. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Yaşadığı çevreye duyarlılık özlenen insanın öncelikli vasfı. Erzurum bu anlamda çok velud. Hilalkenti daha iyi hale getirmenin arayışını, mukim dadaşlar, Belediye Başkanımız ve Yakutiye teşkilatımızla birlikte çalıştık. Minnettarız. Yakutiye Belediyemiz Hilalkente birbirinden güzel 15 park alanı kazandırdı. Son yapılanı ziyarette, çocukların keyifli hallerini gözlem ve ebeveynlerin memnuniyetleri mutluluğumuzu katmerledi. AK Parti'nin hizmet anlayışı milleti mutluluğu üzerine kurulu. Bunu mütebessim çehrelerden görüyor, dadaşların hayır dualarına ortak oluyoruz.' dedi.