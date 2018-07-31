Dadaş’ın ringde pastırma keyfi

Evinde Kayseri’yi 10-0 mağlup eden Erzurum Gençlik Spor, son hafta Malatya’yı yenerse, kupa almayı garantileyecek. Diğer rakiplerde kozlarını hafta sonu Anadolu’nun zirvesinde paylaştı.

Ringde Erzurum rüzgarı esmeye devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Boks Ligi 10. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum Gençlik Spor evinde Kayseri Birlik Gençlik Spor’u konuk etti.

Baş Antrenör Mustafa Kalkan, yardımcıları Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetiminde Kazım Karabekir Spor Salonu’nda Kayseri’yi ağırlayan Dadaş boksörler, rakibi karşısında 10-0 galip gelerek, hiçbir siklette maç vermeyerek rekor kırdı.

Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalarda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Boks İhtisas Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü, Ankara Aski Spor Kulübü, Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ve Ankara Sağlık Spor Kulübü sporcuları kıyasıya mücadele etti.

Baş Antrenör Mustafa Kalkan, yardımcıları Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor, Kayseri Birlik Gençlik Spor karşısında ringte boks şov yaptı. 10 sikletin tümünde Kayseri ekibine üstünlük kuran Dadaşlar, müsabakalardan 10-0 galip ayrıldı. Erzurum Gençlik Spor, son hafta İstanbul’da yapılacak olan müsabakalarda Malatya’yı yenerse kupa almayı garantileyecek.

Erzurum Gençlik Spor adına bu hafta ringe 49 kiloda Muhammet Taha Kaçar, 52 kiloda Yusuf Yılmaz, 56 kiloda Emrah Bezar, 60 kiloda Murat Korkmaz, 64 kiloda İbrahim Hakkı Gezer, 69 kiloda Murat Özkal, 75 kiloda Erol Özkal, 81 kiloda Cuhander Enes Alkazak, 91 kiloda Adem Koç ve +91 kiloda Aydoğan Aydın ringe çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençli Spor Kulüp Başkanı Güngör Şenses, Boks İl Temsilcisi Sinan Tunçkılıç, boks sevdalısı Ertuğrul Cebe ve çok sayıda davetli ile spor severler de müsabakaları izledi.