Dadaşlar, Antalya’da moral depoluyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kafilesi, Antalya Kampını sürdürüyor. 12 Ocak’a kadar kamp hazırlığını sürdürecek mavi-beyazlılar ikinci yarının ilk maçı için Diyarbakır’a geçecek. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım,”İkinci yarıya yüksek motive ile başlayacağız” dedi.

KAMP 12 OCAK’TA SONA ERİYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 25 Aralık’ta başlayan Spor Toto 2.Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını günde çift idmanla ikinci yarı hazırlıklarını tempolu bir şekilde sürdürüyor. 15 günlük Antalya kampını 12 Ocak 2017 günü tamamlayacak. Mavi-Beyazlılar çift antrenmanla yaptığı çalışmada morallerin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

‘İKİNCİ YARIYA YÜKSEK MOTİVE İLE BAŞLAYACAĞIZ’

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, kamp dönemimin yüksek performansta geçtiğini açıkladı. Teknik Direktör Yıldırım, ”Kamp dönemine kafilemize yeni transfer olan oyuncularımız ile birlikte yaptığımız özel maçlarla eksiklikleri yerinde tespit ederek ikinci yarıya hazırlıklarımızı günde iki antrenmanla yaparak tamamlıyoruz. İkinci yarıya daha güçlü bir Erzurumspor ile başlamak istiyoruz.” dedi.

ESLEM ÖZTÜRK KAMPA KATILDI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Beşiktaş Kulübü’nden renklerine bağladığı başarılı oyuncu Eslem Öztürk, İstanbul’dan gelerek Antalya kampına katıldı. Öztürk, akşam yapılan antrenmanını düz koşu yaparak tamamladı. Erzurumspor’a gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eslem Öztürk, “Futbol sevgisinin üst düzeyde olduğu Erzurum; da Erzurumspor’un şampiyonluk yolundaki başarısına katkı sağlamak adına geldim. İnşallah yolun sonunda takım arkadaşlarımızla birlikte başarılı olarak şampiyon oluruz.” diye konuştu.