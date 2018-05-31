Dadaştan Dadaşça tarif: Erdoğan Yiğit adam

CHP ZAMANI, KURAN YASAK, EZAN YASAK

Yunus Emre semtinde Erzurumluluk ruhunu ve dadaşça duruşu kaydeden arif ve kamil bir Erzurumlu Milletvekili Aydemir ile yaptığı sohbette CHP zihniyetini eleştirerek, “CHP zamanı, Kuran yasak, ezan yasak, lamba yok, mum yakıyoruz yok oğlu yok!” tasvirini yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu dadaşça saygıyı bir cümleyle özetledi: “Erdoğan igit adam, dünyada Onun gibisi yok”.

AYDEMİR YUNUSEMRELİLERLE BULUŞTU

AK Parti Palandöken Teşkilatı Yöneticileriyle birlikte, Yunus Emre’de semt esnaf ve eşrafı, Sakıp Efendi ve Cemaliye Camisi cemaatiyle AK Parti iktidarları dönemi ve 24 haziran seçim süreci üzerinde görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Basiret ve ferasetleriyle maruf dadaşlarla, Cumhurbaşkanımızla yüreklerini birleştirenlerin vesayeti yer ile yeksan ediş sürecini paylaştık. Gün boyu süren ziyaretlerde Yunusemre Sakıp Efendi Camii etrafındaki esnaf ve mahalle sakinleriyle de görüşüp, ağzı dualı yaşlılarımızla kucaklaşmanın hazzını yaşadık. AK Parti ‘ye rota çizen ve her halleriyle bize yol, töre öğretenlere minnettarız. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

‘ESNAF, KUR OYUNUNUN DIŞ GÜÇLERCE YAPILDIĞININ FARKINDA’

Esnafın, dış güçler tarafından dizayn edilen kur yükselişini bir dadaş vicdan ve irfanıyla tahlil ettiği, durumu şer cephesinin ekonomi oyunu olarak gördüğünü belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Yunusemre mahalle esnafı, iktisadi büyüme rakamlarıyla 16 yıl öncesiyle şimdiyi mukayesede nice iktisat uzmanına taş çıkartacak değerlendirmeler yaptılar. AK Parti ile alınan müspet mesafenin eşi benzeri yok nitelemesinde bulundular. Cumhurbaşkanımızın ufkunda ve AK yolda kararlılıklarını izhar için 24 Haziran’ı iple çekiyorlar. Allah hepsinden razı olsun’ dedi.