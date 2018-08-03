DAG Teleskobu’nun ön teslim toplantısı gerçekleştirildi

Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yürütülen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu için ön teslim toplantısını İtalya’nın Lecco kentinde gerçekleştirdi.

Kaba inşaatı tamamlanan ve kubbe kurulum çalışmaları başlatılan DAG Projesi’nde önemli bir aşama daha kat edildi. Fabrika kurulumu tamamlanan 4 metre çaplı DAG Teleskobunun test aşaması, Dr. Ömer Çomaklı’nın öncülüğünde başlatıldı.

İtalya’nın Lecco kentinde yapılan toplantıya; Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve DAG Teleskobu’nun optik tasarımı ile adaptif optik (AO) ve görüntü düzeltici (Derotator - DR) sistemlerinin tasarımını ve üretimini yapan FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Makine Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirkol, Işık Üniversitesi Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin ile DAG Teleskop ve Kubbe üretici firmaları (AMOS - Belçika, EIE - İtalya) katıldı.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin en büyük ve güçlü üniversitelerinden birisidir”

Toplantıda konuşan Dr. Ömer Çomaklı EIE ve AMOS firmalarının davetinden ve misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Atatürk Üniversitesi eğitimde, öğretimde ve araştırmada sahip olduğu tesisler ve fırsatlar açısından, Türkiye’nin en büyük ve güçlü üniversitelerinden birisidir” dedi

Rektör Çomaklı: “Bildiğiniz gibi, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye’nin en büyük ve ilk kırmızı öte teleskobuna sahip uzay bilimleri ve teknolojileri alanındaki önemli uluslararası bilimsel yatırımlarından birisidir. DAG, Türkiye’nin 2023 Vizyon projelerindendir ve bu proje aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin 2018 yılında başlattığı “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamındaki yapılanmanın da en önemli göstergelerinden olacaktır. Atatürk Üniversitesi’nin “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında, uzay bilimleri ve teknolojileri öncelikli alanların başında gelmektedir” diye konuştu.

“Bu tür görüşmeler işbirliklerinin başlangıcı olma özelliği taşıyor”

DAG’ın optik tasarımı ile adaptif optik sisteminin tasarımını ve üretimini Işık Üniversitesi ekibinin gerçekleştirdiğini hatırlatan Çomaklı: “Bu önemli projenin paydaşları olduğu için DAG’ın teleskop ile kubbe tasarımcısı-üreticisi olarak AMOS ve EIE şirketlerine memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Bunu, ileride yapacağımız bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin bir başlangıcı olarak görüyor ve devamında daha büyük işbirlikleri ve ortaklıklar yapacağımıza inanıyorum. DAG’ da önemli bir aşamaya geldik ve neredeyse sistemlerin üretiminin tamamının gerçekleştirdik. Üniversite olarak, bu aşamaya kadar katkıda bulunan tüm kişilere ve şirketlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu,

Teleskobun ilk test hareketleri gerçekleştirildi

İlgili firma yöneticileri ve uzmanlar tarafından teleskop ve kubbeyle ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği toplantı, fabrika test süreçleri hakkında bilgi alış-verişiyle son buldu. Daha sonra DAG Teleskobu’nun kurulduğu Lecco’daki fabrikaya heyet tarafından kapsamlı bir teknik ziyaret düzenlendi. Ayrıca fabrika kurulum sahasında DAG Teleskobu’nun ilk test hareketleri gerçekleştirildi.

DAG Teleskobu’nun mekanik, elektronik, optik, kontrol sistemleri ve yazılım test aşamalarına, ATASAM ve OPAM’dan farklı uzman ekiplerce önümüzdeki aylarda devam edilmesi ve böylece bir aşamanın daha 2019’un ilk aylarında tamamlanması yönünde kararlar alındı.