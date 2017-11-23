Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:36

DAGC 38 yaşında

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) 38 yaşına girdi.

DAGC 38 yaşında

23 Kasım 2017 15:36


DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yaptığı açıklamada, 24 Kasım 1979’da kurulan derneğin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını belirterek, DAGC’nin görev aldığı çatı örgütlerde mesleki sorunları dile getirdiğini ve çözümünde önemli rol üstlendiğini ifade etti.


Özsoy açıklamasında şunları söyledi:


“ DAGC, Türkiye genelinde ve bölgemizdeki meslek örgütleri ve çatı örgütümüz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerini sürdürmektedir. Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis’ten Iğdır’a kadar Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir.


Geçen bu süre içerisinde özveri ile görev yapan meslektaşlarımız cemiyetimizin gelişmesine önemli katkı sunmuş çaba harcamıştır. Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler.


Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 38. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”


Açıklamada ayrıca, DAGC’nin ülkesi ve milletinden taraf olduğunun altı çizildi:


“Bir kez daha belirtiyoruz ki, DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ terör örgütü ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir.“


Özsoy ayrıca kuruluş yıldönümüne denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Sisli
    -2°C
  • Pazartesi
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç