DAGC 38 yaşında

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yaptığı açıklamada, 24 Kasım 1979’da kurulan derneğin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını belirterek, DAGC’nin görev aldığı çatı örgütlerde mesleki sorunları dile getirdiğini ve çözümünde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Özsoy açıklamasında şunları söyledi:

“ DAGC, Türkiye genelinde ve bölgemizdeki meslek örgütleri ve çatı örgütümüz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerini sürdürmektedir. Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis’ten Iğdır’a kadar Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir.

Geçen bu süre içerisinde özveri ile görev yapan meslektaşlarımız cemiyetimizin gelişmesine önemli katkı sunmuş çaba harcamıştır. Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler.

Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 38. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Açıklamada ayrıca, DAGC’nin ülkesi ve milletinden taraf olduğunun altı çizildi:

“Bir kez daha belirtiyoruz ki, DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ terör örgütü ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir.“

Özsoy ayrıca kuruluş yıldönümüne denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutladı.