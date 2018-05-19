Katar’ın ve Körfez ülkelerinin en önemli perakende zincirlerinden olan Lulu Grubuna ziyaret yapıldı. Lulu firmasından ambalajlı ürün, yaş meyve-sebze ithalatından sorumlu satın alma birimi yetkilileri ile Türkiye’den ithalattan sorumlu satın alma müdürünün katıldığı toplantının son derece verimli geçtiği belirtildi.

Lulu Grup yetkilileri ambargo sonrasında Katar gıda pazarında yaşanan gelişmelere ve pazardaki mevcut duruma ilişkin son derece faydalı bir bilgilendirme yaptıktan sonra DAİB Gıda Kümesinde yer alan 8 firmanın temsilcileri tek tek ürün ve hizmetlerini tanıttılar, Lulu Grup yöneticilerinin küme üyesi firmaların ürün ve hizmetleri ile yakından ilgilendiği gözlendi.

Katar’ın en eski perakende zinciri olma özelliği taşıyan, bugün itibariyle 4 büyük hipermarket, 7 süpermarket ve 3 dağıtım firması ile Katar pazarına hizmet veren Family Food Center ziyaret edildi. Satın Alma Müdürü M. Unnikrishnan ve Pazarlama Müdürü John Mathew tarafından kabul edilen heyet üyelerine Katar gıda pazarına ilişkin son derece kapsamlı bir sunum yapıldı. Özellikle ambargonun Katar gıda pazarına olan etkilerine değinen firma temsilcileri ambargo sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde firmaların yüksek miktarda stok bulundurduğunu, bu stokların eritilmesini teminen raf fiyatlarının neredeyse maliyetlerin altına düştüğünü, stoklardaki bu fazlalığın Ramazan sonrasında azalmasını beklediklerini ve Eylül ayından itibaren gıda ithalatının normal seyrine döneceğini belirttiler. Stoklara ilişkin olarak yaşanan bu durumuna özellikle markasız veya jenerik marka ile satılan temel gıda ürünleri ile fiyat esnekliği düşük olan temel tüketim ürünlerini etkilediğini belirten firma temsilcileri markalı ürünlerin bu süreçten etkilenmediğini kaydetti.

Family Food Center yetkilileri Katar pazarını hedefleyen gıda üreticilerine pazarda uzun vadede başarı olmak istiyorlarsa birden fazla distribütör yerine geniş bir dağıtım ağına sahip tek bir bir yerel firma ile çalışmalarının daha doğru olacağını ifade ettiler. Ürünlerin farklı distribütörler tarafından farklı fiyatlar ile pazara sunulmasının markayı olumsuz yönde etkilediğini belirten Family Food Center yetkilileri Türk üreticilerinin / markalarının bu sorunu sıkça yaşadığını dile getirdi. Doha/Katar Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile biraraya geldiler

Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşci tarafından Katar ülke pazarına ilişkin olarak heyet üyelerine detaylı bir brifing verildi. Brifing sonrasında heyet üyelerinin Katar pazarına ilişkin sorularını yanıtlayan Güreşci ambargo sonrasında özellikle gıda sektöründe Türk ürünlerinin artan pazar payına işaret ederek, nüfus olarak küçük bir ülke olmasına karşın yüksek alım gücü nedeni ile ve son dönemde iki ülke arasında son derece olumlu seyir izleyen ikili ilişkiler neticesinde Katar’ın gıda üreticilerimiz için son derece cazip bir pazar olduğunu belirterek DAİB gıda kümesinin ticaret heyeti programı kapsamında Doha’yı ziyaret etmesinin son derece isabetli bir karar olduğunu belirtti.

Mevcut durumda ticareti kısıtlayan en önemli etkenin bazı diğer Körfez ülkelerinin halen uyguladıkları ambargo nedeni ile nakliye maliyetlerinin, alternatif rotaların kısıtlı olması nedeniyle artmakta olduğunu belirten Güreşci alternatif nakliye rotaları oluşturulması ve maliyetlerin düşürülmesi için hem Türkiye hem de Katar yetkili birimlerinin girişimlerini sürdürdüğünü söyledi. Yine Türkiye ile Katar arasında imzalanması gündemde olan Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Güreşci mezkur anlaşmanın imzalanması durumunda gıda ve tarım ürünleri olmak dahil olmak üzere tüm ürün gruplarında Türkiye’nin Katar’a olan ihracatının daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

İkili İş görüşmeleri gerçekleştirildi

İkili iş görüşmelerinin açılış konuşması Doha Büyükelçisi Fikret Özer yaptı. DAİB heyetinin Katar ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Özer ikili iş görüşmelerinin katılımcı firmalarımız için hayırlı olmasını temenni ederken Doha Büyükelçiliği olarak Katar pazarını hedefleyen tüm firmalarımıza destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İkili iş görüşmelerine Katar’dan 30 ayrı firmadan yaklaşık 40 temsilci katılım sağlarken gün boyunca toplam 110 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan firmalar arasında Katar gıda pazarında çok büyük pazar payına sahip olan ve ülkenin gıda & içecek ithalatının önemli bir kısmını tek başına gerçekleştiren Qatar National Import Export (QNIE) gibi firmaların yanı sıra Abu Isa, Al Lateef, Alhayat, Almana, Panda ve Saba Trading gibi önemli gıda ithalatçısı, distribütör ve toptancıların yanı sıra Lulu ve Family gibi önde gelen perakendecilerden de katılım oldu.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver; Katar’a bölgemizden yapılan ihracatı artıracağız

DAİB Başkanı Ethem TANRIVER, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve DAİB organizasyonunda, “Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması” isimli projemiz kapsamında, Doha/Katar’da düzenlenen Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti” programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflendiğini anlatarak, “İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlanan URGE projemiz kapsamında firmalarımıza verilen hizmetler değerlendirildiğinde, belirlenen hedeflere, diğer değişle firmalarımızın ihracata ulaşmada kat etmesi gereken bütün aşamalar tecrübe edilmiştir” diye konuştu.