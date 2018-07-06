TCDD tarafından Erzurum’da yaptırılan, hem üretim yapanların pazara ulaşımını hem de Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak

Palandöken Lojistik Köyü 13 Haziran 2018’de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle açılırken, aynı gün yine Erzurum üzerinden kuzey güney koridorunu canlandırarak, Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

“Lojistik Merkezi ve Ovit Tünelinin önemi İpek Yoluyla daha da arttı”

Lojistik Merkezi ve Ovit Tünelinin faaliyete geçmesiyle Erzurum’un öneminin daha da arttığını belirten TİM Denetim Kurulu Üyesi ve DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ‘‘Erzurum; Edirne’den Kars’a oradan da İpek Yoluna bağlanan demiryolu koridoru üzerinde bulunuyor, aynı zamanda bölgemiz Türkiye’nin Asya ülkelerine en odak noktasında. Asya’ya yönelen dünyanın yüzünün en merkezindeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Erzurum’un da içinde yer aldığı, coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin batısını doğusu ile kuzeyini güneyi ile birleştiren bir kavşak noktası ve dolayısıyla dış ticaret için transit geçiş güzergâhında bulunan bir lojistik, transfer ve ticaret merkezi konumunda olduğunu belirten TİM Denetim Kurulu Üyesi ve DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver; ‘‘Türkiye’nin 2023 yılında hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmasına, yapımı tamamlanan Palandöken Lojistik Köyü ve Ovit tüneli marifetiyle bölge illeri olarak yapılacak ihracat ile büyük bir katkı sağlayacağımızı umuyoruz. Erzurum ve bölge illerinin gelişmesinde bölge ülkeleriyle geliştirilecek ilişkilerin çok önemli yeri vardır. Türkiye’den Kafkaslara, İran’a, Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya yönelik her türlü ticari hareketlilikten bölgenin doğrudan etkilenme olasılığı var. Uluslararası ticaretin ve rekabetin her geçen gün arttığı mevcut konjonktürde Erzurum ve diğer bölge illerimiz Türkiye’nin doğu sınır komşularına olan coğrafi yakınlığı ve bu ülkelere uzanan ticaret yollarına sahip bir bölgede yer aldığından üretim altyapısının da hızlıca geliştirilmesi ile, Bölge olarak Türkiye’nin önemli lider ihracatçı bölgelerinden biri olmaya adaydır.’’ ifadesinde bulundu.

"Komşu ülkelere daha rahat mal sevkiyatı yapılabilecek"

Rize-Erzurum karayolu güzergâhındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı tamamlanan Ovit tünelinin açılmasının ardından, TİM Denetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Ovit’in Doğu’yu limanlara bağlayan en önemli yolların başında geleceğini söyledi. Bunun yanı sıra Bakü-Kars-Tiflis hızlı tren bağlantısının önemini hatırlatan Tanrıver, "Bunlarla bağlantı yapıldığı zaman, İpek Yolu’nu Ural Dağları’na kadar bağlayan bir yolumuz olacaktır. İhracatın önemli bir unsurunun da lojistik ve ulaşım imkanları olduğu için son yıllarda hayata geçirilen ulaşım projelerinin, hem bölgenin hem de şehrin ticaret hacmini artırarak bölge illerinin ilinin liman vasıtasıyla dış pazara bağlanacağını ve komşu ülkelere daha rahat mal sevkiyatı yapma imkanına sahip olacak. Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz Bakü-Kars-Tiflis hattının işlevi sayesinde biz İpek Yolu’nu eski halinden daha avantajlı duruma getirmiş olacağız.

Gerek Ovit Tüneli gerekse Lojistik Köy, İpek Yolu’na yeniden hayat verecek. Ulaşım altyapısının gelişmesi her zaman turizmin de gelişmesine katkı sağlayacaktır." Dedi.