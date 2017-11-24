Ekonomi Bakanlığının himayelerinde ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin organizasyonunda 2016-2018 yılları arasında devam edecek olan 15 firmanın yer aldığı ‘‘Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması’’ ve 23 firmanın yer aldığı İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin geliştirilmesi’’ isimli URGE projelerine ek olarak Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 2017-2019 yılları arasında uygulanacak olan ‘‘Mobilya Sektöründe İhracatın Geliştirilmesi için İşbirliği-Güçbirliği’’ ve ‘‘Meyve ve Sebze Sektöründe İhracatın Geliştirilmesi için İşbirliği ve Güçbirliği’’ URGE projeleriyle yeni pazarlar bulmak için dünyaya açılacak.

UR-GE projeleri kapsamında, sektörel kümelenme oluşturmayı amaçladıklarını belirten Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, proje kapsamında öncelikle ilgili sektörde faaliyet gösteren bölge firmaların güçlü-zayıf yönlerini, rekabetçi alanlarını ve ihracat potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla, mobilya sektöründen 25, meyve sebze sektöründen 25 olmak üzere toplam 50 firmanın, üretim tesislerinde yüzyüze görüşme ve sektörel incelemeleri kapsayan 3 aylık teknik çalışma sonucunda ihtiyaç analizleri yapılarak; ihracata yatkın 30 firma tespit edildi.

Akabinde ihtiyaç analizinde firmalarda tespit edilen ortak ihtiyaçlar doğrultusunda, Dış Ticaret Eğitimi, Uluslararası Pazarlama Eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi, Kurumsallaşma ve Verimlilik eğitimleri uygulamalı olarak verilerek, firmaların ihracata odaklanmaları ve yetkinliklerin artması sağlandı.

Meyve-sebze sektöründe ihracatın geliştirilmesi için işbirliği güçbirliği URGE proje eğitim çalışmaları 13-14 Kasım 2017 tarihlerinde Cizre/Şırnak’ta, Mobilya sektöründe ihracatın geliştirilmesi için işbirliği-güçbirliği URGE proje eğitim çalışması ise 20-22 Kasım 2017 tarihlerinde Erzurum’da yapıldı.

Söz konusu çalışmaların akabinde, ilgili firmalara yönelik olarak sektördeki gelişmeler, trendler, ticari imkanlar ve iyi uygulamalarla ilgili olarak, gerek sektördeki gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere, gerekse gelişmiş pazarlara yönelik sektörel ticari heyetler-alım heyetleri düzenleneceğini belirten Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, ‘‘Yakın coğrafyamızda bulunan ekonomik ölçekleri ve pazar potansiyelleri giderek artan ülkeler, Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren başta meyve sebze ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere, tüm üretici işletmelerimiz için ihracat ve yerel yatırımlar açısından ciddi bir potansiyele işaret etmektedir. Bu doğrultuda, Birlik olarak bizlerde mobilya ve meyve sebze sektörlerinde bölge işletmelerimizin bu pazarlarda yer alması ve pazar payı alabilmesi açısından yoğun bir yurtdışı pazarlama çalışmaları yapmaktayız. Üretim kapasiteleri, ciroları, ihracatları, çalışan sayıları vb. kriterler göz önünde bulundurularak, bölgemizdeki firmaların ihtiyaç analizi sonucunda, firmalarımız sektörel olarak en çok potansiyel arz eden Meyve-Sebze sektöründe Katar, İran, Rusya, Belarus, Kazakistan, Suudi Arabistan, BAE, Gürcistan, Irak ve diğer hedef ülkelerde gerçekleştirilecek olan yaş meyve sebze yurtdışı pazarlama faaliyetlerine; Mobilya sektöründe ise, Irak, Azerbaycan, Libya, Türkmenistan, Almanya, S. Arabistan ve diğer hedef ülkelerde gerçekleştirilecek olan mobilya sektörü fuarlarına ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerine katılarak ürün teşhiri ve pazarlaması yapacaklar. Bu bağlamda, işletmelerimiz ile birlikte bu iki yıllık süreci çok etkin değerlendireceğimizi umuyor, bu projeler kapsamında yapılan bu faaliyetler neticesinde, katılımcı firmaların yapılanmalarının ihracata uygun hale getirilmesi, ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliklerinin artırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması gibi olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz.’’ dedi.