Dast Bir ile Tarım Bakanlığı ortak rapor açıklaması

2018 yılı Aralık ayına kadar hazırlanacak Bölgesel Kalkınma Raporunun ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlanması için ön görüşmeler ve anlaşmalar başlandı.

DAST-BİR Elazığ İl Koordinatörü Hayrettin Karakaya’nın Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığı görüşme olumlu bir şekilde neticelendi.

Görüşme neticesinde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç’dan ‘Sonuç odaklı ve istikrarlı adımlarla bölge geleceğine olumlu yönde etki edecek her adım için Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte adım atacağız.’ açıklaması geldi.

Bölge Kalkınma Raporu, çözümün kendisi olacaktır.

Bölge için hazırlanacak raporun öneminden bahseden DAST-BİR basın sözcüsü Efendi Sarı, konuya dair şunları dile getirdi; ‘DAST-BİR’in oluşumu ardından, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek asli görevlerini daha iyi yapmaya başladığına memnuniyetle şahit olmaktayız.

DAST-BİR’in oluşumu ardından yaptığı açıklamalar ve attığı adımlar ile gündem oluşturmaya ve bu gündem sebebi ile şehrin kalkınmasında rol almaya başlamıştır.

Bu çalışmalarımız kapsamında, şimdiye kadar bölgemiz için elle tutulur bir raporun olmadığına üzülerek şahit olduk.

Bu birlikteliğin ve ihtiyacın neticesinde ortaya çıkan ‘Bölge Kalkınma Raporu’ fikrinin hayata geçirilmesi ile, hiç şüphesiz kalkınma yolunda önemli bir adım atılmış olacak.

Alanında uzman ve saha tecrübesine sahip isimler ile neticelendirmeyi hedeflediğimiz Bölge Kalkınma Raporu’muzun sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık yanı sıra bölgesel yatırım planlarını da kapsamasını hedeflemekteyiz.

Bu şekilde bölge sıkıntılarına dair problemlerin çözümünde, günü birlik adımlar yerine uzun soluklu programlar çıkarılabilecektir inşallah.

Raporumuzun şimdiden hayırlara vesile olmasını dileriz.’