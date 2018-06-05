Dast Bir’den dev araştırma raporu atağı

Eğitim, sağlık, yatırım değerlendirme, tarım ve hayvancılık başlıklarını temel alacak araştırma raporunun, bölgenin geleceği ve daha hızlı kalkınabilmesi yolunda yerel ve ulusal yetkililer için referans alınabilecek nitelikte olması hedefleniyor.

Konuya dair DAST-BİR Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, bölgesel anlamda geri kalmışlığımızın temelinde yatan en önemli unsurun, hedef odaklı çalışılmış programlar yerine üstün körü ve günü birlik atılmaya çalışılan adımların olduğunun vurgusu yapıldı.

DAST-BİR Tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“DAST-BİR olarak bir araya geldiğimiz günden bu yana bir taraftan şehir, bölge ve ülke kalkınması üzerine faaliyetler yürütmeye çalışırken, diğer yandan kamu çalışanlarına, özel sektör çalışanlarından iş adamlarına hemen her kesimin karşılaştığı sorunların çözülebilmesi yönünde adımlar atarak çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaştık.

Bu gün gelinen noktada ülke olarak hedeflediğimiz kalkınma programlarının çok gerisinde olduğumuzu üzülerek müşahede etmekteyiz.

DAST-BİR olarak, en kısa sürede bölgemizde ki en temel sorunların masaya yatırılması ve detaylı olarak raporlanarak kalkınma yolunda bir yol haritası oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz.

Bu anlamda başta eğitim, sağlık, bölgesel yatırımlar, tarım ve hayvancılık olmak üzere irdelemeyi hedeflediğimiz araştırma raporumuzun bölge açısından büyük önem taşıyacağını belirtmek isteriz.

Bölgesel anlamda geri kalmışlığımızın temelinde yatan en önemli unsurun, hedef odaklı çalışılmış programlar yerine üstün körü ve günü birlik atılmaya çalışılan adımların olduğu konusunda hemfikiriz.

Bölgesel kalkınma yolunda hayali ve yeni keşifler arayışı yerine, bölgemizin gerçekleri ile yüzleşerek yatırım ve istihdam alanında şimdiye kadar yapılan çalışmaları da değerlendirme kaydı ile ilgili ve yetkili isimler ile ortaya çıkaracağımız araştırma raporunda toplumsal bir mutabakatı hedeflemekteyiz.

Bölgesel araştırmalarda belirli aşamalar kat etmiş siyasilerimiz, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz ve STK yetkililerimiz ile bir araya gelerek oluşturacağımız raporumuzu, hiçbir ekleme veya çıkarma yapmadan kamuoyuyla paylaşmayı düşünmekteyiz.

Çeşitli Araştırma merkezlerinin de dâhil olacağı çalışmamızda bölgenin tamamının ele alınması açısından da bir ilki gerçekleştireceğiz. Eğitim, Sağlık, Yatırım Değerlendirme, Tarım ve Hayvancılık ana başlıklarında hazırlanacak raporumuzun ciddi ve olumlu sonuçlar getireceğine ve bölgede ki Yatırım Teşvik Programları dâhil birçok konuda somut adımlar atılmasına vesile olacağını düşünmekteyiz.

DAST-BİR olarak bizlerden desteğini esirgemeyen bölgede ki tüm valiliklerimize, akademisyenlerimize ve kıymetli basın mensuplarımıza şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.”