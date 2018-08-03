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03 Ağustos 2018 11:12

Davul- zurna eşliğinde serinlik

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi’nde sıcaktan bunalanlar bahçe sulama havuzuna girerek serinledi.

Davul- zurna eşliğinde serinlik

03 Ağustos 2018 11:12

Suda serinleyenlerin yanında davul-zurna çalınması da eğlenceye renk kattı.


Kentin cağ kebabı ve kara elmas ile ünlü ilçesi Oltu’da, yazın kavurucu sıcağından bunalanlar, Sait Gür isimli vatandaşa ait bahçe sulama havuzuna akın ediyor. Havuzun hiçbir gün boş kalmadığını belirten Gür, "Arazimi sulamak için yaptığım havuz, sıcak havalarda halkın ilgi odağı oluyor. Serinlemek için geldiklerinde ’yok’ demiyorum. Seneye nasipse güzel bir havuz yaptıracağım. İlçede halk, gidebileceği göl ve havuz olmadığı için burayı tercih ediyor. Su sürekli yenilendiği için havuz, hep temizdir" dedi.


Bahçe sulama havuzuna serinlemeye gelenlerin yanında ise davul- zurna çalındı. Müzik eşliğinde havuz keyfi yaptıklarını dile getiren Enver Ölmez, "Son 1 aydır havalar çok sıcak. İyi ki burası var. 2-3 günde bir gelip havuza giriyoruz. Sait Gür’ü tanımak, burada bir avantaj oluyor. Sulama havuzu olsa da diğer havuzları aratmıyor. Arkadaşların çaldığı davulun sesi uzaktan olduğu gibi suyun içinde de hoş geliyor" ifadelerini kaydetti.




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