Degen emeklilerin sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Başkent Ankara’da Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu’nu makamında ziyaret eden Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, “emeklilerimiz çok zor günler geçiriyor. Sıkıntılar oldukça fazla. Ağır yaşam koşulları karşısında Emeklilerin maaşları yetersiz kalıyor. Ne bayramda nede seyranda gülebiliyoruz. Geçim şartlarının altında emeklilerimiz resmen eziliyor. Emeklilerimiz et yemeyi unutur oldu. Maaşların yetersizliğinden dolayı emeklilerimizin durumu vahim boyutlara ulaştı. Hükümetimizden emekli maaşlarının iyileştirilmesini bekliyoruz.” dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Degen ayrıca, bir türlü yasalaşmayan ve emeklilerin merakla beklediği intibak yasasının da artık hayatiyete geçmesi konusunda Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu’ndan destek talep etti.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ise emekliler derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen’in ziyaretinden memnunluk duyduğunu ifade ederek, “ emeklilerimizin sorunlarını en asgariye indirmek için gerek meclisimiz gerekse hükümetimiz yoğun çalışma sergiliyor. Bizlerde tüm emeklilerimizin sıkıntılarını çözme noktasında üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede yapacağımız çalışmalar ile emeklilerimizi sevindirici gelişmeleri müjdeleyeceğiz” dedi.