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18 Mayıs 2018 11:16

Deligöz “24 Haziran milattır"

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26.

Deligöz “24 Haziran milattır

18 Mayıs 2018 11:16

dönem son oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


24 Haziran genel seçimlerinin 16 Nisan referandumunun hayata geçirilme aşaması olduğunu dile getiren Deligöz, “24 Haziran bir genel seçim olmasının ötesinde, 16 Nisan Halk Oylamasında kabul edilen değişikliklerin hayata geçirileceği bir seçim olma özelliğini de taşımaktadır. Bildiğiniz üzere 16 Nisan referandumunda Erzurum’umuz, büyükşehirler içerisinde birinci oldu. 24 Haziran’da bu unvanımızı tüm şehirlerarasında birinci yaparak üst seviyeye çıkaracağız. Düzenlenen yetki kanunu ile mevcut sistemde yer almayan fakat Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerekli olan düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu onayladı. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.


CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı genel başkanları ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi talebiyle ilgili görüşlerini dile getiren Deligöz, “Diyorlar ki kapalı ceza evinden bir Cumhurbaşkanı adayı nasıl kendini izah edebilir? Gidip cezaevinde bir cumhurbaşkanı adayını ziyaret edip onun çıkmasını ve propaganda yapmasını isteyen bir zihniyeti şiddetle kınıyorum. Söz konusu şahıs terör suçundan tutuklu bulunmaktadır. Askerimizi şehit eden eli kanlı teröristlerin cenazelerine gidip oralarda propaganda yapan bir şahsın nasıl Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylemek yerine tahliye talebinde bulunuyorlar. Ben Selahattin Demirtaş için tahliye talebinde bulunan kişileri vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Ben kendi vicdanıma sorduğumda bu tür söylemlerde bulunan kişileri kınıyorum.” diye konuştu.




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