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02 Mayıs 2018 15:14

Deligöz “Cumhurbaşkanımız dünya liderliğini üstlendi, gurur duyuyoruz”

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ve Buhara’ya yaptığı ziyaretler sonrası açıklamalar da bulundu.

Deligöz “Cumhurbaşkanımız dünya liderliğini üstlendi, gurur duyuyoruz”

02 Mayıs 2018 15:14


Deligöz “Cumhurbaşkanımıza dünyanın her yerinde yoğun bir sevgi ve saygı var. Son olarak Özbekistan Parlamentosunda Cumhurbaşkanımıza olan sevginin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız buradaki konuşmasında Türki Cumhuriyetlerin liderliğini üstelenmiştir ve bu sözleri sonrası ayakta alkışlanmıştır. Bu nedenle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir hedefi de tarihi ipek yolunu yeniden canlandırmaktır. İnşallah bunu da başaracağız. Hal böyle iken iç gündem de CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise aday olamaması içler acısıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi de seçimi kazanamayacağını bildiği için aday olamıyor. Kaybedeceği bir seçimde aday olmaktansa milletvekili olmayı kabul ediyor. Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu siyasette kaçak bulunma anlamına gelmektedir. Seçim sürecinde milletvekili kiralama işleriyle seçimlere başlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurduğu hayaller tek tek suya düşünce işi Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etme aşamasına getirmiştir. Bu son olaylar Kılıçdaroğlu’nun köşeye sıkıştığını ve artık bittiğinin göstergesidir.” diye konuştu.




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