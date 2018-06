Deligöz “Ecdadın hayali Ak partinin icraatıdır”

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İlk olarak sabah Palandöken Lojistik Merkezinin açılışına katılan ve oradan karayolu ile Ovit Tüneline giden AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, “Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Hayata geçirilmesi yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tüneli Projesi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temel atıldı. Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Bir manada Erzurum’un liman şehrine ulaşma mesafesi oldukça kısalmış oldu. Osmanlı’dan beri hayali kurulan, Karadeniz’i Anadolu’ya ve nihayetinde Orta Asya’ya bağlayacak olan, bölgenin ticareti, kalkınması ve o bölgedeki limanların hinterlandının artması açısından çok önemli bir proje olan Ovit Tüneli projesi, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla tamamlanarak kullanıma açıldı. Bunun yanı sıra aynı gün şehrimiz Erzurum’da 21 lojistik merkezi içerisinde yer alan ve dokuzuncu lojistik merkezi olan TCDD Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi açıldı. Bu lojistik merkezin açılmasıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının AK Parti döneminde Erzurum’a yaptığı yatırım 6 milyar 770 milyon TL’ye ulaştı. AK Parti, yıllarca milletin hasretini çektiği hizmetleri, millet nezdinde ‘normal’ ve ‘yapılabilir’ duruma getirmiştir. Yeni dönem, yine dev ve önemli projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, teknoloji ve sanayi 4.0 dönemi olacaktır. Halkımız her zaman her şeyin en iyisini ve en güzelini hak etmektedir. Bizlerde bu konuda vesile olduysak ne mutlu bizlere. AK Partimizin yaptığı icraatlar bizleri halkımızın önünde her zaman başımız bir dik şekilde dolaşmamızı sağlamıştır.” diye konuştu.

Milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini en derinden hissettiğimiz, kırgınlık ve küskünlüğü, kin ve nefreti bir kenara bırakarak coşkuyla ve hasretle kucaklaştığımız bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirten Milletvekili Deligöz, “Seçimlere çok az bir zamanın kaldığı bu günlerde umuyorum ki ülkemizin geleceği ve demokrasimiz adına güzel bir seçim olur ve halkımızın yoğun desteğiyle partimiz ve ülkemiz adına çifte bayram yaşarız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların, aziz milletimizin ve Erzurumlu hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.