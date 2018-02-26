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26 Şubat 2018 15:38

Deligöz, Hocalı katliamını unutmadı

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Hocalı Katliamı’nın 26.

Deligöz, Hocalı katliamını unutmadı

26 Şubat 2018 15:38

yılı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, kadın ve çocuklar dâhil gardaş ülkemiz olan Azerbaycan’da yüzlerce vatandaşının katledildiği ve yaralandığını, binden fazla kişinin de esir alındığını hatırlattı.


613 kardeşimizin şehit düştüğü, 150 kişinin ise kayıp olduğunu belirten Deligöz, “Hocalı Katliamı ile ilgili “Sivillere yöneltilen bu insanlık dışı saldırganlık tüm dünya kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Gerek Azerbaycan gerekse Ermenistan, Avrupa Konseyi üyesidir ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraftırlar. Bu nedenle konunun sadece Türkiye ve Azerbaycan tarafından kınanması yeterli değildir. Bu katliam uluslararası toplum tarafından tanınmalı ve sonuçları tüm dünya ile paylaşılmalıdır. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında Hocalı’da soykırım suçunun işlendiği açık bir gerçektir. Yaşanan bu üzücü olay, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinde yer alan hak ihlalleri ile birebir aynıdır. Bu nedenle Ermenistan, açık bir şekilde ihlal yapmıştır. Ayrıca, bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan’ın işgali altındadır. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır. Türkiye ve Erzurum olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı bu üzücü saldırı ve katliamı her zaman kalbimizde hissediyoruz. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize en samimi başsağlığı dileklerimi bir kez daha sunuyorum." diye konuştu.




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