Deligöz Narman ve Horasan’da seçmenle bir araya geldi

Deligöz, ziyaretlerinde hemşerileriyle hasret gidermenin mutluluğunu yaşarken, hem onların sıkıntılarını dinliyor hem de devam eden yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgiler alıyor. Vatandaşlar ile 24 Haziran seçimlerinin önemi hakkında konuşup destek isteyen Deligöz, yapılan yatırımları yerinde inceleyerek eksikler ile ilgili tespitlerde bulundu.

26 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’da yaptığı ilk miting ardından yeniden sahalara inen Deligöz, merkez ilçelerde yaptığı ziyaretler sonrası kısa sürede Narman, Horasan ve merkez ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Deligöz şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın 16 Mart il kongremiz sonrasında 26 Mayıs’ta Erzurum’a gelmesi bizleri oldukça mutlu etti. Mitingimiz sonrası Erzurum AK Parti Milletvekillerimiz ve Milletvekili Adaylarımız, teşkilatlarımız, Ak davanın Ak insanları sahalara indik. Merkez ilçelerimizi, Narman ve Horasan ilçemizi kısa sürede ziyaret edip gönül dostlarımız ile bir araya geldik. Halkımızın AK Partimize güveni tamdır. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz’da bizler Erzurum’daydık. Halkımız ile birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 24 Haziran’a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. 24 Haziran’da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Meclis’te Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi desteklemeye hazırız. Erzurum bu süreçte öyle bir bağ kurdu ki tüm Türkiye, Erzurum’u izliyor. Halkımıza ve teşkilatımıza çok teşekkür ederim. 24 Haziran tarihine kadar Erzurum’da sahalarda çalışmalarımız devam edecektir. Halkımızdan aldığımız güç ile yola devam diyoruz.” dedi.

Şer ittifakı ve bunların destekçileri tarafından toplumda Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliği için ise diğer partilere oy verilmesi yönünde bir senaryo başladığını belirten Deligöz; “AK Partimiz, ülkemiz ve Erzurum için birbirinden kıymetli milletvekili adayları belirlemiştir. Yapılacak bu kritik seçiminde Ak Parti’yi ve Erdoğan’ı yalnız bırakmaya kimsenin hakkı yok. Şimdilerde Şer ittifakı ve onların destekçileri kaynaklı bir senaryo başlamış. Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan’a oy verelim ama vekillikte başka partiye oy verelim meselesi uydurmadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir başkan yapmak için, onun elini kuvvetlendirecek güçlü bir meclise ihtiyacımız var. Bu nedenle milletvekilliğinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalıyız. Güçlü bir Türkiye için, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, partimiz Ak Parti’dir.” Diye konuştu.

24 Haziran seçimlerini büyük bir hevesle bekledikleri belirten Deligöz, “Allah’ın izniyle sandıktan güçlü bir şekilde çıktıktan sonra Türkiye’nin önü ciddi bir şekilde açılmış, daha güçlü ve yeni Türkiye yolunda hızla ilerleyecek bir ülke olma yolunda adımımızı atmış olacağız. O yüzden sandığa gitmeyi çok önemsiyoruz. Herkesin, ’benim bir oyumla ne olacak’ demeden sandığa gitmesini ve oyunu kullanmasını özellikle rica ediyoruz. AK Partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek her oy oldukça önemlidir. 1 Kasım seçimlerinde Erzurum’da yaklaşık 73 bin seçmenimiz, 16 Nisan referandumunda da yaklaşık 74 bin seçmenimiz oyunu kullanmamıştır. Özellikle onlara sesleniyorum. Lütfen hiçbir mazeret ve bahane üretmeden sandığa gidelim ve oyumuzu AK Partimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verelim. Oyumuzu vermezsek, güçlü bir Türkiye olma yolunda eksik kalırız" dedi.