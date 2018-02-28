Deligöz postmodern darbe hakkında konuştu

Dönem mezunu Orhan Deligöz, Türkiye tarihine “postmodern darbe” olarak geçen ve vicdanlarda derin izler bırakan 28 Şubat hakkında “Kadınlarımızın sırf başörtülü oldukları için okullara sokulmadığı, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike geliyor iftirasıyla karalamaya çalışılan bir tarihtir 28 Şubat. O günlerin karanlık sayfaları AK Parti sayesinde aydınlatıldı. Şimdi bu tarihi daha iyi yorumluyor ve FETÖ terör örgütünün 28 Şubatta nasıl aktif rol aldığını idrak ediyoruz. Şöyle ki, 254 kişinin müebbet hapis cezası aldığı 28 Şubat sürecinde, kararların çoğunda FETÖ’cü hâkim ve savcıların imzası yer aldı. Bu tarihlerde okullarına girmek isteyen başörtülü öğrenciler adeta terörist muamelesi gördü ve binlercesi gözaltına alındı. Çoğu üniversitede günümüz adıyla mobbing uygulaması yapıldı. Batı, doğu demeden sürekli yapılan baskılar sonucu çoğu öğrencimiz okulunu, çoğu akademisyenimiz üniversitesini, çoğu devlet memuru kardeşimiz ise işini bırakmak zorunda kalmıştı” dedi.

Baskı sonucu kendisinin de kutsal gördüğü akademisyenlik görevinden 28 Şubat nedeniyle zorla ve baskı ile ayrılmak zorunda bırakıldığını anlatan Deligöz, “Çok şükür o tarihlerde yaşanılan zulme ve baskıya dur diyen ve o dönemin izlerini silmeye çalışan bir parti ortaya çıktı ve bu izleri teker teker sildi. Eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere 2011 yılında AK Parti döneminde üniversiteye geri dönme hakkı tanındı, 2014 Eylül’de kılık kıyafet düzenlemesinin ardından 5’inci sınıftan itibaren başörtüsü hakkı geri verildi. Bu düzenleme tek eğitim alanıyla sınırlı kalmadı kamuda çalışan kişilere de başörtüsü hakkı verildi. Bu duydu ve düşüncelerimle 28 Şubat postmodern darbe teşebbüsünü, bu teşebbüsün maşalarını kınıyorum, karanlıktan aydınlığa çıkmamızı sağlayan AK Partimizi yürekten kutluyorum.” diye konuştu.