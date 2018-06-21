Deligöz seçmenden destek istedi

Bir dizi kurum ziyaretleri gerçekleştiren Orhan Deligöz, kurum yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet edip istek temennilerini dinledi. Yakutiye ilçesinde bulunan esnafları ziyaret ederek istek ve temennilerini dinleyen Deligöz, AK Parti’nin seçim beyannamesini anlattı.

AK Partinin seçim beyannamesinin hem meydanlarda bulunduğu vaatler, öncelikli olarak AK Partinin toplumun taleplerine ve eksikliklere bigâne kalmadığını, aksine kamuoyunun nabzını çok iyi bir şekilde tuttuğunu gösterdiğini beyan eden Deligöz, “Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliği kabul edilerek tekrardan partisine döndüğünde, bugüne kadar hiçbir siyasetçinin yapmadığı bir biçimde kendi partisini eleştirmiştir. Sorunları ve çözümleri ortaya koymuş, gerekli adımları atmıştır. Bu, Türkiye’yi yönetme sorumluluğunun bir tezahürüdür. AK Parti Türkiye’yi yönetme ehliyetine, sahip olduğu bu sorumluluk ile sahip olmaktadır. Bu yapısı ile de, eksik kalmaya, toplumdan kopmaya, toplumun beklentilerine kulak tıkamaya, hakkı olmadığını ortaya koymaktadır. Bugün partimizin beyannamesi ve vaatleri, hem toplumun beklentilerini iyi analiz ederek, hem de gerçekçi bir süzgeçten geçirilerek hazırlanmıştır. 2002 yılından bu güne beyannamemizde yer verdiğimiz her vaadimizi yerine getirmiş bir parti olarak, 24 Haziran seçim beyannamemizin ise ülkemiz için pek çok hayırlı icraati teminat altına aldığı gerçeğinden yola çıkarak, Türkiye’nin önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Biz aynı geminin yolcularıyız bu ülke batarsa hepimiz batarız, Allah muhafaza Türkiye’yi Suriye’ye çevirirler. Dolayısıyla 24 Haziran günü partimizin kaderi, ülkemizin kaderiyle özdeşleşecektir. Aday listeleri açıklandıktan sonra bizler Erzurum Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları, Erzurum Seçim ve Koordinasyon Merkezinin programları doğrultusunda çalışıyoruz. 24 Haziran’da bu çalışmaların meyvesini alacağız.” diye konuştu.