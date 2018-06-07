Deligöz “Siyasi ahlak Ak partimizi zirveye taşıyacaktır”

24 Haziran seçimlerine değinen Deligöz, "Bugüne kadar hep siyasi ahlak dışı söylemlerde bulunan şer ittifakı ve maşalarına, seçim çalışmalarım boyunca sahada gördüğüm yoğun ilgi ve destekten sonra şunları söylemek istiyorum. İsterseniz teker teker gelin isterseniz birleşip gelin, karşıdan geleni halkımız sandığa gömecektir. Bu yol Hak ile Batılın savaşıdır. Hakkın yanında olmaya devam edeceğiz. AK Partimizin siyasi ahlakı bizleri zirveye çıkarmıştır ve orada tutacaktır” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunan Deligöz’ü, Erzurumlu hemşerileri adeta bağrına bastı. Erzurum’da ayak basılmadık yer bırakmadıklarını ve hemşerileriyle sürekli buluştukları için mutlu olduğunu belirten Deligöz “Halkımızın desteği çok şükür ki AK Partimiz ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yanadır. Seçim kampanyası sürecinde her geçen gün yaşananlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile diğerleri arasındaki farkı açıkça ortaya koymuştur. Geçen gün bir televizyon programına çıkan Saadet Partisi’nin “bilge” başkanı ve adayı Temel Karamollaoğlu, İHA ve SİHA’ların merceğini üretemediğimizi, bu sebeple bunların yerli olamayacağını iddia etti. Programa verilen reklam arasında doğru ve gerçek bilgiye ulaşan Karamollaoğlu “Yerli üretimmiş, yüzde 98’ yerliymiş, ben zaten piyasadan temin edilenlerden bahsetmiştim’’ dedi. Türkiye’de yapılan her şeyi yıkıp satacağını beyan eden İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Türkiye’nin Patriot’lara alternatif olarak aldığı, Türkiye’nin hava savunmasına çok önemli katkılar sunacağı şüphe götürmeyen S-400 füzelerinin, ‘Cumhurbaşkanlığı sarayını’ korumak için alındığını söyleyecek kadar Erdoğanafobiaya mahkûm olduğunu ortaya koymuştur. Meydanlarda gaf üstüne gaf yapan ve AK Parti hükümetimizin 2002’den beri yaptığı icraatları, yapacağız, edeceğiz diye seçim beyannamesine koyan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diploma üzerinden sürekli bir tartışma yürütme gayreti içerisinde. Kendisine tarım ile ilgili sorulan soruyu bile diplomaya getirebilecek bir beceriye sahip olan Muharrem İnce galiba şunu bilmemektedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk defa Cumhurbaşkanı olmayacak. Cumhurbaşkanımız 2014’te gerekli şartları yerine getirerek aday oldu ve Cumhurbaşkanı seçildi. Mevcut bir Cumhurbaşkanına ‘diplomanı çıkar’ demek, siyasi popülizmin dibine vurmaktır. Bunu da kabullenmemiz ve Türkiye siyasetine yakıştırmamız mümkün değildir. Bu kadar siyaset dışı hamlelere rağmen AK Partimiz seviyeli ve düzeyli siyaset anlayışından taviz vermemektedir. AK Parti, devleti yönetme kabiliyetine sahip olarak, sorumluluğuna uygun bir şekilde davranarak, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecek, Türkiye’yi Türkiye düşmanlarının insafına asla terk etmeyecektir. Daha önce belirttiğim gibi Türkiye son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden 5’ini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasından çıkartılacak doğalgaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması projesinin en önemli ayağı TANAP 12 Haziran’da hayata geçiriliyor. Bu proje ile ülkemizin bölgedeki stratejik önemi artacak ve ülkemiz enerji sektöründe merkezi konuma gelecektir. AK Partimiz bundan önce yaptığı icraatlar gibi bundan sonra da halkımızın desteğiyle icraatlarına devam edecektir. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Ben tüm halkımızdan istikrara devam demelerini, şer ittifakına ve dış güçlere gereken dersi 24 Haziran günü sandıkta vermelerini istiyorum. Türkiye genelinde yüksek bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teveccüh gösterilecektir. AK Parti de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha güçlü bir şekilde bulunacaktır.” diye konuştu.