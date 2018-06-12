24 Haziran seçimleri öncesinde ilçelere ve kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştirilen Milletvekili Deligöz, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Deligöz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Kandil Operasyonu hakkında da konuşan Deligöz, “AK Parti olarak Türkiye genelinde, AK Parti Erzurum olarak ise Erzurum yerelinde durmaksızın çalışıyoruz. Seçimlerden en iyi sonucu elde edeceğiz. Erzurum’u yine en üst seviyede tutup birincilik ile taçlandıracağız. Askerimiz bu günlerde TBMM’den aldığı yetki ile Kandil’e girdi. Allah’ın izni ile son terör yuvası yok olana kadar mücadelemiz devam edecektir. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Güçlü bir meclis ve güçlü bir Cumhurbaşkanı olmasaydı bu tür sınırımızı tehdit eden sınır dışı operasyonlar olmazdı. Bu nedenle bizler son gün TBMM olarak askerimize bu yetkiyi verdik. Onlar da terör örgütlerinin yapılarını başlarına yıkıyor. Yıkmaya da devam edecektir. Desteğimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle” diye konuştu.